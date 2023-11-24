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台男淪「豬仔」囚禁緬甸遭虐 警協助跨國救出

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

近年東南亞詐騙猖獗，時常有台灣人被騙去當「豬仔」。台中市警局烏日偵查隊長詹前祈今天說，一男子「小胖」(化名)被騙到緬甸當「豬仔」，因不堪虐待求救，在台家人被要求美金5萬元贖金才放人，警方獲報後，查獲朱女夫妻檔在內的人口販運集團，並透過外交部與民間營救組織跨海營救，終將「小胖」平安救出返台。

烏日警分局說明，「小胖」今年3月到緬甸工作，但隔一個月家人就接到緬甸雇主要求匯款支付美金5萬元放人，經追查發現「小胖」在臉書看到徵人廣告，朱女以到緬甸工作輕鬆、月入高薪、包吃住等，誘騙「小胖」在今年3月出國工作。

警方查出，不法集團從今年2月起，結合境外及國內成員共組人口販運集團，31歲朱姓女嫌負責網路徵才，以高薪及優渥條件誘騙人出境工作，並與同齡的張嫌負責在台協助安排「小胖」出境至緬甸大其力「祥景緹園區」從事詐騙大陸地區民眾。

警方也發現，在緬甸的40歲賴嫌為朱女的丈夫，他與23歲的陳嫌負責拘禁、監控「小胖」，「小胖」若稍有不從，就被延長線捆綁、拳腳相向，並恐嚇如不盡快籌錢賠償，要把他拖到山上打死等語。

烏日警分局與台中市刑大偵一隊循線查知朱女等人涉案嫌疑重大，共組專案小組報請台中地檢察署檢察官張富鈞指揮偵辦，並透過外交部與民間營救組織向緬甸祥景緹園區周旋，將「小胖」平安救出返台；後查緝朱女及傳喚張嫌等人到案。

烏日警分局提醒，民眾對國外工作等相關資訊應提高警覺，民眾遇有出國工作時，謹記「旅外國人急難救助全球免付費專線」電話800-0885-088，如遇到類似狀況，請立即向我國駐外使領館(或代表處)求助，若有聽聞親友在國外遇到上述情況，也請立即報警，警政署將即時通知外交部駐外館處共同處理。

警方查出，朱女(中)涉嫌在網路徵人，以高薪及優渥條件誘騙人出境工作，朱女落網。記者趙容萱／翻攝
警方查出，朱女(中)涉嫌在網路徵人，以高薪及優渥條件誘騙人出境工作，朱女落網。記者趙容萱／翻攝
警方發現詐騙集團貼有「富貴險中求」求財標語。記者趙容萱／翻攝
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緬甸 外交部 詐騙 恐嚇

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