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挑路旁轎車試槍 基隆警逮人兩嫌扣5顆TNT黃色炸藥

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市上月連續發生2起汽車遭持空氣手槍擊破車窗，警方組專案小組調查，昨天到某處民宅攻堅，逮捕屋內涉案余男和王姓女子，查獲1把空氣手槍、大麻等各種毒品，並查扣5顆印有TNT（黃色炸藥）字樣疑似爆裂物，已送驗調查，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品等罪嫌移送檢方偵辦。

第二分局10月間偵辦轄內2起，疑持空氣槍以彈珠攻擊車輛案件，犯嫌行為乖張，案發地在信一路、和平島，汽車的車窗「彈痕累累」，但沒有人受傷。

警方調查，經專案小組調閱監視畫面分析比對，掌握具體犯罪事證，研判余姓男子（26歲）涉嫌重大，會同第三、四分局偵查隊昨天部署優勢警力，持搜索票在余男基隆居住處破門攻堅，查獲余男及在場王姓女子（41歲）。

警方現場查獲內有彈匣、鋼珠彈仿CO2手槍1把、印有TNT字樣疑似爆裂物5顆，另查獲毒品安非他命5包（毛重38.03公克）、大麻1包（毛重5.18公克）、愷他命12包（毛重43.44公克）、毒咖啡包2包等證物。

警方說，印有TNT（黃色炸藥）字樣疑似爆裂物5顆，目前正在釐清是否有爆炸威力及來源。

分局長張澤銘呼籲，大選期間絕不讓幫派不法囂張氣焰滋擾社會治安，警方於選前針對槍、毒等犯罪重點工作加強查緝，也將持續威力掃蕩黑幫，積極查賄制暴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

2車遭空氣手槍槍擊，警攻堅扣5顆TNT（黃色炸藥）爆裂物。記者游明煌／翻攝
2車遭空氣手槍槍擊，警攻堅扣5顆TNT（黃色炸藥）爆裂物。記者游明煌／翻攝
2車遭空氣手槍槍擊，警攻堅扣5顆TNT（黃色炸藥）爆裂物。記者游明煌／翻攝
2車遭空氣手槍槍擊，警攻堅扣5顆TNT（黃色炸藥）爆裂物。記者游明煌／翻攝

毒品 大麻 攻堅

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