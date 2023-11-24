高雄男毒蟲為賺4700元 賣8包海洛因恐得坐逾15年牢

高雄許姓男子自2016年就有施打毒品前科，2020年底才假釋出獄，去年6至7月期間，明知海洛因為第一級毒品，卻在短短1個多月間，7次販毒獲利4700元，經檢警搜索起獲相關毒品證據；橋頭地方法院一審判許16年徒刑，他不服上訴，經高雄高分院審理，撤銷原審判決，改判15年6月。

判決指出，許男在今年6月9日至7月11日有7次販毒紀錄，分別向陳姓、陳姓、謝姓、邱姓等4男販售8包海洛因，許坦承，有3次分別向兩名陳及謝三人各販毒1次，但許供稱，印象中僅向謝男販賣一包海洛因500元，另一次，則辯稱不記得有收錢，且向邱男3次販毒情事，皆矢口否認。

由於，若供出毒品來源，因而查獲上游或同夥者，可減輕或免除其刑；許於偵查中，雖自白向郭姓男子購入毒品，但郭到案後堅決否認販賣海洛因給許男，且僅有郭男進出許男住家的影像無法確認是否販毒，許也拿不出足以認定郭販毒的證據，對郭處以不起訴處分，因此未對許予以減刑。

經查，許男在2016年因2次吸毒、1次轉讓第一級毒品，被判應執行刑2年6月，2017年又2次吸毒被逮判執行刑11月，2020年底終於假釋出獄併付保護管束期滿，沒想到，這次又被逮到2個月內販毒7次共8包海洛因，因此，依許累犯紀錄加重其刑，一審將他判刑16年；對此，許自認量刑過重，不服上訴。

二審法院合議庭審酌，許男並非「大盤」、「中盤」大量販入毒品轉售牟取暴利，且3次販毒皆承認犯行，原審已減輕其刑，但就許男是否應依累犯加重其刑部分，因檢方並未具體提出證明許男累犯「應加重其刑事項」，認有違誤，因此，二審撤銷原判決，判許男15年6月徒刑，全案仍可上訴。