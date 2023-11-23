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彰化毒駕撞死員警判8年6月…量刑難決定 國民法官心情沉重

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣首件由國民法官參審的毒駕撞死員警案今下午宣判，吸毒男子吳柏翰今年大年初二清晨駕車衝撞剛下班的29歲員警高偉倫致死，彰化地方法院依國民法官法、公共危險致人於死罪，判刑吳柏翰8年6月，與檢方求處10到12年徒刑仍有落差。

36歲吳柏翰今年大年初一下午在台中吸食安非他命後，於隔天1月23日清晨8點多從彰化員林友人處駕車要回彰化住處時，在彰化市彰興路與聖安路口，從後方高速衝撞上剛下班正要返家、正停等紅燈的彰化市快官派出所員警高偉倫，高連人帶車被撞飛，造成頭部重創、胸勒骨骨折等傷重不治，吳柏翰也翻車，受傷送醫。

高偉倫是高雄人，今年1月5日才調到彰化警分局快官派出所，在彰化服務才18天就發生憾事，高的父母等不到兒子回家過年悲痛萬分。前天開庭時，高母在庭外淚流滿面，高父也紅了眼眶，讓人不捨。

彰化地方法院今宣判，吳柏翰在吸食安非他命後，因嗜睡、無照駕駛、超速、未注意車前狀況、闖紅燈等因素肇事，過失情節嚴重，因此依依國民法官法、及公共危險罪第185條致人於死罪將他判刑8年6月。司法院院長許宗力、彰化地方法院院長陳毓秀等人也到場關心聽判。

彰化地方法院審判長周淡怡表示，被告坦承犯行，且肇事後有下車查看被害人，直到救護車到達，仍有基本良知，不過其並未賠償被害人家屬，由於吳嫌酒駕案已是9年前，國民法官法庭認為本案刑度應在於中、高度間，合議庭3名法官與6名國民法官直到今下午宣判前都還在評議量刑部分，的確最困難的部分是在量刑，甚至結果出來後，有幾位國民法官感到難過，需要沉澱心情。

不過，痛失愛兒的高父曾表達希望將吳嫌重判無期徒刑。吳嫌在2014年曾因酒駕被判刑2月，又有多次吸食毒品經驗，此次又過失致死，彰化地檢署檢察官在審理期間也向法院求處10到12年徒刑。對於法院判決結果，彰檢表示，上訴與否，尚待收到判決，看到論證理由後再決定。

彰化縣首件由國民法官參審的毒駕撞死員警高偉倫案今天下午將宣判，高父與高母昨天到場開庭時，哭紅雙眼，讓人鼻酸。記者林宛諭／攝影
彰化縣首件由國民法官參審的毒駕撞死員警高偉倫案今天下午將宣判，高父與高母昨天到場開庭時，哭紅雙眼，讓人鼻酸。記者林宛諭／攝影
彰化縣首件由國民法官參審的毒駕撞死員警案今天下午將宣判，吸毒男子吳柏翰今年大年初二清晨駕車衝撞剛下班的員警高偉倫致死，當時吳車也翻覆在路上。圖／民眾提供
彰化縣首件由國民法官參審的毒駕撞死員警案今天下午將宣判，吸毒男子吳柏翰今年大年初二清晨駕車衝撞剛下班的員警高偉倫致死，當時吳車也翻覆在路上。圖／民眾提供
彰化縣首件由國民法官參審的毒駕撞死員警案今天下午宣判，彰化地方法院依國民法官法、公共危險致人於死罪，將毒駕撞死警察的吳柏翰判刑8年6月。記者林宛諭／攝影
彰化縣首件由國民法官參審的毒駕撞死員警案今天下午宣判，彰化地方法院依國民法官法、公共危險致人於死罪，將毒駕撞死警察的吳柏翰判刑8年6月。記者林宛諭／攝影

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