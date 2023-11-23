彰化毒駕撞死員警判8年6月…量刑難決定 國民法官心情沉重

彰化縣首件由國民法官參審的毒駕撞死員警案今下午宣判，吸毒男子吳柏翰今年大年初二清晨駕車衝撞剛下班的29歲員警高偉倫致死，彰化地方法院依國民法官法、公共危險致人於死罪，判刑吳柏翰8年6月，與檢方求處10到12年徒刑仍有落差。

36歲吳柏翰今年大年初一下午在台中吸食安非他命後，於隔天1月23日清晨8點多從彰化員林友人處駕車要回彰化住處時，在彰化市彰興路與聖安路口，從後方高速衝撞上剛下班正要返家、正停等紅燈的彰化市快官派出所員警高偉倫，高連人帶車被撞飛，造成頭部重創、胸勒骨骨折等傷重不治，吳柏翰也翻車，受傷送醫。

高偉倫是高雄人，今年1月5日才調到彰化警分局快官派出所，在彰化服務才18天就發生憾事，高的父母等不到兒子回家過年悲痛萬分。前天開庭時，高母在庭外淚流滿面，高父也紅了眼眶，讓人不捨。

彰化地方法院今宣判，吳柏翰在吸食安非他命後，因嗜睡、無照駕駛、超速、未注意車前狀況、闖紅燈等因素肇事，過失情節嚴重，因此依依國民法官法、及公共危險罪第185條致人於死罪將他判刑8年6月。司法院院長許宗力、彰化地方法院院長陳毓秀等人也到場關心聽判。

彰化地方法院審判長周淡怡表示，被告坦承犯行，且肇事後有下車查看被害人，直到救護車到達，仍有基本良知，不過其並未賠償被害人家屬，由於吳嫌酒駕案已是9年前，國民法官法庭認為本案刑度應在於中、高度間，合議庭3名法官與6名國民法官直到今下午宣判前都還在評議量刑部分，的確最困難的部分是在量刑，甚至結果出來後，有幾位國民法官感到難過，需要沉澱心情。