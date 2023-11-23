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通緝犯用假身分應訊騙過調查官 竟還想冒領身分證遭逮

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

速姓男子因持槍被判刑2年未執行遭通緝，去年他在台南友人住處遭新竹縣調站調查官搜索毒品時，因擔心通緝身分曝光，竟全程冒用郭姓男子身分應訊過關。事後速男異想天開，拿郭男健保卡欲補發郭男身分證，但因特徵不符遭戶政人員發現，當場報警逮人。新竹地院依行使偽造私文書罪，判刑速男有期徒刑4月。

判決書指出，去年9月20日清晨6時許，新竹縣調查站持新竹地院搜索票前往台南市某民宅搜索毒品時，速姓男子為掩飾其通緝犯身分，冒用不知情的郭男身分年籍資料應訊，並偽簽郭男姓名，順利蒙騙過關。

事後速男持郭男健保卡，至台南市戶政事務所柳營辦公處要求補發郭男身分證，戶政人員發現他與郭男本人特徵不符，且戶役政系統上備註郭男身分證疑似遭冒領並註銷，速男見穿幫，隨即轉往台南市戶政事務所鹽水辦公處，再度試圖冒領補發郭男身分證。

戶政人員進行人別確認時，也發現戶役政系統上備註郭男身分證疑似遭冒領並註銷，且進行人臉辨識時，發現速男與郭男本人特徵不符，立即報警逮人。

法官認為，速男為逃避槍砲案件執行，竟冒用郭男名義，偽造私文書及署押，致郭男陷於無辜遭刑事追訴風險，並損及調查官及檢察官對犯罪偵查之正確性。審酌速男犯後坦承犯行，已具悔意，且犯後旋即被警方查獲，造成危害尚輕，最終依行使偽造私文書罪判刑速男4月徒刑，易科罰金12萬元。

速男持郭男身分證應訊騙過新竹縣調查官，卻還想冒領郭男身分證遭逮。記者黃羿馨／攝影
速男持郭男身分證應訊騙過新竹縣調查官，卻還想冒領郭男身分證遭逮。記者黃羿馨／攝影

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