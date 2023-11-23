日本管制HHCH類大麻軟糖 法務部：會同衛福部審議是否管制

日本預計管制含類大麻「六氫大麻酚(HHCH)」成分軟糖，法務部今天表示，正確認軟糖是否為列管的毒品及級別，如尚未列管，將會同衛福部組成毒品審議委員會審議是否要予以分級管制。

法務部說，衛生福利部、刑事局、調查局、關務署等查緝或檢驗單位如果認為該合成化合物具有成癮、濫用、對社會產生危害之虞，將送本部再會同衛生福利部組成的毒品審議委員會審議是否予以分級管制。

日本製軟糖中因含有「HHCH」引發食用民眾不適及社會爭議事項，日前，日本厚生勞動省專家會議同意將其增列為「指定藥物」，且厚生勞動省並將從12月2日起正式管制。

衛福部長薛瑞元對此在立法院表示，根據我國管制程序，當類大麻軟糖被視為有成癮或有社會負面影響等，法務部就會將其列入毒品名單，衛福部才會進一步評估是否有醫療使用上的可能性，目前法務部已進行相關處理。

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