影／台中女賣「大麻巧克力餅乾」 女房仲想瘦身吃到昏倒送醫

經營水果行的台中鄭姓女子本身對烘培很有興趣，涉嫌從國外進口大麻膏添加製成巧克力餅乾販賣。1名陳姓女房仲自稱為瘦身買來吃卻疑「劑量過重」昏倒，剩下吃剩餅乾一化驗果然呈現第二級毒品反應，檢方循線逮到鄭女，檢方各依販賣、施用毒品等罪嫌起訴鄭、陳2人。

警方在鄭女家冰箱找到大麻巧克力餅乾。記者曾健祐／翻攝

台中第4分局指出，今年4月11日獲報陳女（32歲）在家身體不適送醫，警方到場時陳女的媽媽說女兒是吃了幾塊巧克力餅乾才出現異狀，不清楚裡頭成分，警方經陳母同意後將陳女吃剩的6包巧克力餅乾（168.22公克）送交化驗，驚見含有第二級毒品大麻成分。

警方待陳女身體好轉後初步詢問，她供稱想要瘦身，認為食用含有大麻成分的餅乾具減肥療效，就經友人介紹後得知鄭女（33歲）有專門製作含有大麻成分的巧克力餅乾，雙方就加LINE討論買賣一事，鄭並以1包500元價格出售，若買10包則會特價3000元。

陳女同時也向警方交付剩餘的1包巧克力（27.15公克），也供出上游鄭女的身分、聯繫方式，警方報請檢察官指揮後，6月再持搜索票到鄭女家逮人。

警方也發現，鄭女平時經營水果行，但私下因對烘培相當有興趣，就持從國外走私入境的大麻膏「入菜」，並混合麵粉、椰子油及巧克力等材料，烤出數個大麻巧克力餅乾。

警方搜索時，鄭女起初還避重就輕，所幸員警眼尖從她放在冰箱中1罐枇杷膏有異狀，認為顏色顯然比一般市售正常枇杷膏更淺，打開後瞬間聞到一股大麻草味，鄭女見無法抵賴才坦承裡頭就是大麻膏，是為躲避追查才用枇杷膏罐掩護。

鄭女也供稱，她平時製作大麻餅乾一次只會烤10塊，至今約賣給4、5人，若沒賣掉的就自己吃掉，警方也在其住處起獲，7片大麻巧克力餅乾、1罐大麻膏（178.99公克），檢方偵結各依運輸販賣毒品、施用毒品等罪嫌起訴鄭女、陳女。

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