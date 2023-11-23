酒駕接老婦肇逃！南警攔截圍捕逮人 意外起出大量毒品

林姓男子涉嫌酒駕肇逃，車上還被警方起獲毒品咖啡包法辦。記者黃宣翰／翻攝 林姓男子昨天涉嫌酒後駕車行經台南市安南區安中路3段，撞傷騎微型電動二輪車老婦人竟加速離去，目擊民眾記下車號報警，警方約20分鐘後在海佃路攔下人車，在車上起獲K他命和毒品咖啡包，警詢後依公共危險及毒品罪嫌法辦。

台南市三分局安南派出所昨天上午8點40分，接獲民眾報案，安南區安中路3段發生轎車與微型電動二輪車交通事故，騎微型電動二輪車的葉姓老婦人多處擦傷、意識清楚，肇事轎車竟加速離去，目擊民眾記下肇事車號告知到場處理員警，隨即通報攔截圍捕。

線上巡邏警力在海佃路3段上發現該車，最後在海佃、安吉路口攔下肇事，隨即依肇事逃逸現行犯逮捕林姓男駕駛（21歲，台南市）並實施酒測，林酒測值超標。

員警另在車內搜出大量毒品，包括三級毒品K他命19包，總重約29.88公克；毒咖啡包46包，總重約192公克，警詢後依公共危險及毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，並就毒品來源擴大溯源追查。