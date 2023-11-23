影／娛樂城兼營百家樂、總統賭盤 女荷官火辣直播...警逮26人

總統大選只剩不到兩個月時間，刑事局與苗栗警方，21日破獲線上百家樂兼營總統賭盤的網路賭博娛樂城，逮捕以廖姓男子為首的26人，並查扣915萬元賭資等贓證物。

刑事局偵破兼營百家樂及選舉賭盤的線上賭博娛樂城，拘提嫌犯、荷官等26人，並查扣915萬元現金等贓證物。記者廖炳棋/翻攝

由於總統大選將近，加上近日藍白合議題紛擾不休，還沒有達成最後共識，因此檢警不願透露總統選舉賭盤及讓票細節。

刑事局偵查第一大隊今年9月接獲線報，一處線上娛樂城以2024總統賭盤為博弈標的，吸引賭客投注，刑事局與苗栗警分局共組專案小組調查。

30餘歲廖姓主嫌延攬有網路賭博經驗員工，藉由他們的人脈擴大客源，並提供高額分潤獎金，讓機房成員透過臉書社群，張貼選舉賭盤訊息，吸引賭客下注。另外有招攬身材姣好的年輕女子，穿著火辣露出事業線，擔任線上荷官直播百家樂賭博，以直播與賭客線上對話方式攬客。

為遏止選舉賭盤歪風，苗栗地檢署20日深夜率專案小組埋伏，21日凌晨前往台中市的賭博機房，破門攻堅查緝娛樂城機房成員13名到案；又在台北萬華一處大樓，攻堅查獲線上真人百家樂，拘提監官、荷官共13人。