北市蘭州街2死命案…他鬼門關前走一遭 還原案發經過

高男與王男有口角糾紛，日前找友人廖男、李男助陣，持刀棍向王男尋仇，未料釀成高男、廖男死亡，王男也重傷送醫，送醫搶救撿回一命。王男供稱他與高男是從小玩到大的朋友，當天提醒高男「記得上班」，不料引爆嚴重衝突。

警方調查，11月16日凌晨4時許有民眾報案，指台北市大同區蘭州街有人受傷，救護人員到場發現57歲廖男、56歲高男、58歲王男受傷倒地，分送中興、台大、馬偕醫院搶救，其中廖男、高男傷重不治，王男重傷一度命危，經開刀治療後狀況回穩，警方持續調查釐清案情。

經查，王男與高男皆是社會局輔導的社福對象，以工代賑在台北市清潔隊工作維生，平時偶爾會相約在王男位於蘭州街上的住處飲酒聊天；案發當天高男與王男爆發口角，高男找來友人廖男、李男助陣，騎乘機車到王男住處，持刀棍向王男尋仇，未料衝突爆發，王男也持折疊刀反擊，現場釀成2死1重傷。

案發後，李男先是獨自逃離現場，清晨員警循線上門查緝，李男才到案配合調查，他初步供稱，事發前「高男和王男糾紛，知道是要吵架，但是看到他們拿出刀子就嚇傻了，等到3人倒地，害怕被牽扯，所以逃跑」。

據悉，王男狀況穩定後供稱，他與高男是從小玩到大的玩伴，在清潔隊的工作也是他推薦給高男的，自認平時很照顧高男，案發前高男多次未如期上工，他曾致電高男提醒「記得上班」，未料凌晨高男就來電「約輸贏」；他所持折疊刀是平時清潔工作中，偶爾需要刀具切割雜物，所以隨身攜帶，並非蓄意刺殺高男等人。

高男女友則說，曾聽高男抱怨王男「工作時經常把我當小弟」，可能因此積怨已久；由於涉案4人都曾涉毒品案，警方不排除仍另有犯案動機。警方表示，全案詢後皆依殺人、聚眾鬥毆等罪嫌送辦。

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