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桃園失聯移工被通緝遇警狂逃 跌倒2次鞋都掉了狼狽落網

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名阮姓越南籍移工4年前被通報失聯，昨晚在桃園區莊敬路旁撞見巡邏員警，心虛拔腿狂奔，對此員警察覺有異緊追在後，過程中移工甚至跑到拖鞋都掉了還跌倒2次，最後仍被員警逮捕。警方攔查後發現移工不僅被通報失聯，還涉嫌毒品案遭通緝，全案依法解送歸案。

桃園警分局員警昨深夜11點50分許巡邏行經莊敬路時，發現一名疑似外籍移工，看到員警就立刻跑到對向車道，形跡相當可疑，對此員警立刻迴轉準備進行盤查時，對方竟突然拔腿狂奔，一路衝進旁邊的公園試圖躲起來。

警方隨即下車跑步緊追，發現移工在黑暗中拚命狂奔，不小心跌倒連拖鞋都掉了，還是起身想逃並作勢攻擊，員警立刻拿出辣椒噴霧警戒，而該名移工也不管穿鞋，赤腳拔腿繼續跑，結果又不慎跌倒，員警衝上前將他控制並呼叫支援，其他員警迅速趕到合力將人壓制。經盤查，該名40歲越南籍阮姓移工在4年前就被通報失聯，還因涉嫌毒品案遭發布通緝中，全案依法解送歸案。

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桃園一名阮姓越南籍移工4年前被通報失聯，昨晚在桃園區莊敬路旁撞見巡邏員警，心虛拔腿狂奔。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名阮姓越南籍移工4年前被通報失聯，昨晚在桃園區莊敬路旁撞見巡邏員警，心虛拔腿狂奔。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名阮姓越南籍失聯移工，昨半夜遇到警察狂奔，過程中甚至跑到拖鞋都掉了還跌倒2次。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名阮姓越南籍失聯移工，昨半夜遇到警察狂奔，過程中甚至跑到拖鞋都掉了還跌倒2次。記者周嘉茹／翻攝

移工 桃園 毒品

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