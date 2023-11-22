泰男攜8.5公斤海洛因來台一入境就被逮 50萬元後謝也沒了

34歲泰籍男子LOEKSIRIKUN PRACHAYA（譯音阿亞）今年8月間受運毒集團成員所託，趁著參加來台旅行團的機會，由行李箱內夾藏毒品入境，雙方談妥事後能獲50萬元泰銖的報酬，阿亞今年8月26日晚間搭機抵達，行李通關時，X光機檢查有異，開箱檢驗發現夾藏至少8.5公斤的一級海洛因毒品，桃園地檢署偵結，依違反毒品危害防制條例起訴，阿亞目前收押中。

起訴指出，真實姓名年籍不詳綽號「TALK」及其他泰國籍運毒集團成員，今年8月初某日找上阿亞，雙方討論運輸第一級毒品海洛因來台過程，同時約定阿亞若成功攜帶市值8500萬元海洛因毒品的行李箱抵台，並順利交給在台的運毒集團上游成員，除了食宿機票全免費外，他能獲取泰銖50萬元的報酬。

阿亞供稱，雙方議定後，由他選定出發來台的旅行團，「TALK」交付來台旅遊的團費後，8月24日凌晨某時，先前往泰國與寮國邊界，向「TALK」領取夾藏檢驗前毛重10721.96公克海洛因毒品的行李箱，再搭乘26日晚間8點30分抵台的越捷航空VZ564班機來台。

阿亞當晚入境時，查緝人員會同海關進行入境嚴查作業時，稽查組X光檢查儀發現有異，要求進一步開箱檢查後，在行李箱夾層內發現總純質淨重8.54.40公克的海洛因及專門聯絡手機，阿亞被逮後，經檢方複訊、地院羈押庭皆坦承不諱，扣案毒品及手機依法宣告沒收。

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