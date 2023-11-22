進口低動能槍枝須向警政署申請 明年起網路線上申辦

為防假借低動能槍枝進口改造槍枝基材，進口經濟部公告限制的低動能槍枝須向警政署申請，現為紙本作業，警政署建置網路線上申請系統以縮短申辦時間，明年1月2日啟用受理。

內政部去年9月5日訂定低動能槍枝輸入審查規定，進口經濟部公告限制的射擊動能低於20焦耳／每平方公分的彈簧、空氣或瓦斯槍及其零件、附件，須向警政署送交申請書，採紙本辦理。警政署在槍砲彈藥簽審通關業務系統新增低動能槍枝子系統，可即時傳輸資料，縮短申辦時間，協助海關提升通關查驗效率。

子系統明年1月2日啟用，受理線上申請，停止受理紙本申請。明年1月2日至2月29日為過渡期，紙本同意文件含貨品進口同意書或不列管證明，與子系統的電子同意文件，得擇一辦理進口通關查驗；過渡期後，僅得以電子同意文件辦理。

警政署下月6、7日分別在台北、台中市辦教育訓練說明會，邀業者報名參加以熟悉操作方式。