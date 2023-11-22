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男子音響炸街、亂按電鈴擾民 警接檢舉查獲刀槍毒品送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

張姓男子曾涉毒品、傷害案，時常在住家用音響大聲播放音樂，附近住戶深受其擾但敢怒不敢言，近日民眾舉報張男擾民，警方蒐證完備後持票搜索，查獲張男持有已開鋒武士刀、毒品安非他命等證物，詢後依法送辦。

警方調查，35歲張男曾涉毒品、傷害、組織犯罪等案，原本加入四海幫，但因多次吸食毒品，連黑幫成員都不待見張男，他11月初在士林區與民眾發生行車糾紛，竟對路人辱罵髒話，並持武士刀恐嚇對方，日前再有民眾舉報張男，隨機對民家按電鈴騷擾。

警方獲悉著手偵辦，近日蒐證完備後，11月8日午間集結警力前往張男位於中山北路七段巷內的住處埋伏，待張男現身旋即上前逮人，後續在張男住處查扣已開鋒武士刀2把、磨刀器、毒品安非他命吸食器、殘渣袋、操作槍2把等證物，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌將張男移送士林地檢署偵辦。

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警方後續在張男住處查扣已開鋒武士刀2把、磨刀器、毒品安非他命吸食器、殘渣袋、操作槍2把等證物，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌將張男移送士林地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝
警方後續在張男住處查扣已開鋒武士刀2把、磨刀器、毒品安非他命吸食器、殘渣袋、操作槍2把等證物，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌將張男移送士林地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝
警方後續在張男住處查扣已開鋒武士刀2把、磨刀器、毒品安非他命吸食器、殘渣袋、操作槍2把等證物，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌將張男移送士林地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝
警方後續在張男住處查扣已開鋒武士刀2把、磨刀器、毒品安非他命吸食器、殘渣袋、操作槍2把等證物，詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌將張男移送士林地檢署偵辦。記者李隆揆／翻攝

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