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被騙100萬還要再付90萬 板橋警喬裝市場魚販逮2車手

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市50歲陳姓男子日前誤信LINE投資群組陸續匯出100多萬元，欲取回獲利遭拒才知遭詐憤而報警。對方還傳訊「如不繳付保證金，無法拿回投資款項」，要陳男再匯90萬元。板橋警方將計就計要陳男與對方相約在市場交款，警方則偽裝攤販、魚販，見張姓及邱姓車手出現立即上前逮捕，詢後依詐欺毒品等罪嫌送辦。

據了解，住在板橋的50歲陳姓男子，今年5月加入LINE投資股票群組後，被對方宣稱的高獲利所吸引，於是陸續匯款及面交1百多萬元。當陳男見帳面上獲利頗豐想取回時，卻被對方以各種理由拖延，陳男才驚覺遭詐立即報警。

當陳男前往板橋分局信義派出所報案時，詐騙集團仍不斷傳訊：「如不繳付保證金，無法拿回投資款項」，要陳男再面交90萬元。板橋警方得知後將計就計，前天陪同陳男至傳統市場面交，埋伏警員則喬裝成市場攤販、魚販，見26歲張姓車手依約出面取款時立即一擁而上將他制伏，並同時逮捕在旁監控把風的27歲邱姓男子。隨後在2人車內查扣299萬元現金、工作證，假投資公司現金收據、印章、球棒、西瓜刀、空氣手槍、毒品甲基卡西酮等證物。

警方詢後將張男、邱男依詐欺、毒品等罪嫌移送法辦，另外2人無正當理由攜帶具殺傷力之器械部分，則依社維法函送新北地方法院簡易庭審理。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方逮捕出面取款的張姓車手。記者黃子騰／翻攝
警方逮捕出面取款的張姓車手。記者黃子騰／翻攝
警方查扣299萬多元現金及證物。記者黃子騰／翻攝
警方查扣299萬多元現金及證物。記者黃子騰／翻攝
警方將在旁把風監控的邱男逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方將在旁把風監控的邱男逮捕。記者黃子騰／翻攝

毒品 車手 詐欺 詐騙集團

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