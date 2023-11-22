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17年前台南勤區警員屢查不到 毒品人口深夜持毒栽了

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

40歲杜姓男子昨天深夜11點多，騎機車在台南市北區開元路巷弄疾駛穿梭，市警五分局警備隊副隊長蘇敬修尾隨於後攔停，發現是他17年前接任管區時所列管的毒品人口，盤查時方在杜身上查獲20多公克安非他命，案依毒品罪嫌送辦。

蘇敬修昨晚率員在北區開元、林森路口擔服巡邏勤務，發現機車騎士於號誌尚未變燈前起步超越停止線，騎士見警後，疾駛穿梭巷弄，員警一路尾隨至公園路將騎士攔停，盤查發現杜姓男子是警方列管的毒品人口。

員警盤查過程中，杜主動將口袋物品全部取出給警方查看，神情緊張，3度將零錢散落到地上，還不斷強調自己身上絕對沒有違禁物品，員警察覺杜褲子口袋深處有一包突出物，經查是20多公克的二級毒品安非他命，尿檢呈毒品陽性反應，全案依違反毒品危害防治條例罪嫌送辦。

杜是蘇敬修剛當警察首次接任勤區時，轄內列管的毒品人口，當時屢查未遇該人，17年後在北區查獲杜男持有大量毒品，不勝唏噓。

市警五分局長陳宇桓表示，各類毒品氾濫，影響社會治安甚鉅，為防止毒品毒害民眾，本分局將加強查緝不鬆懈，並將持續追查各類毒品之來源，維護北區治安環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

杜姓男子騎乘機車違規，遭警方攔下盤查查獲毒品。 記者黃宣翰 ／翻攝
杜姓男子騎乘機車違規，遭警方攔下盤查查獲毒品。 記者黃宣翰 ／翻攝

毒品 警察

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