台南北門區槍擊案涉案主嫌到案 南檢向法院聲押

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

檢警追查台南北門槍擊案，涉案56歲吳姓男主嫌今天上午10點向市刑警大隊投案後，晚間8點多移送地檢署偵訊，檢察官認為吳涉犯違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串、湮滅證據之虞，檢察官當庭諭知逮捕後，今晚約11點30分向台南地方法院聲請羈押。

台南市北門區金稜宮旁本月15日晚間9點發生槍擊案，現場至少開了9槍，傳出肇因光電利益口角衝突引發，涉嫌開槍許姓槍手前天投案後，原本在逃主嫌吳姓男子，今上午已出面投案。

據了解，56歲吳姓男子有賭博、詐欺等前科，目前假釋中。吳稱，因擔心槍擊案波及，第一時間未到案，獲知許姓槍手投案後，決定也主動到案。

這起重大刑案，專案小組連日追查，調閱監視器畫面，循線找到當晚在場25人到案說明，吳男的兒子遭羈押，許姓槍手逃到菲律賓，經警策動，19日上午搭飛機返台投案，檢警偵訊後，今天凌晨法院裁定收押。

56歲吳姓男子涉及台南市北門區槍擊案，今天向警方投案。記者黃宣翰／翻攝
56歲吳姓男子涉及台南市北門區槍擊案，今天向警方投案。記者黃宣翰／翻攝

台南 槍擊 北門

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