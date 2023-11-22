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台南光電利益糾紛 北門槍擊案主嫌投案

聯合報／ 記者謝進盛黃宣翰／台南報導

台南警方追緝不捨，台南北門槍擊案吳姓主嫌昨投案。圖／民眾提供
台南警方追緝不捨，台南北門槍擊案吳姓主嫌昨投案。圖／民眾提供
台南北門金稜宮十五日晚間發生槍擊案，槍手許姓男子十九日從菲律賓返台投案被收押，主嫌吳男昨天也投案，依槍砲罪嫌送辦，警方聲請羈押。檢警查出衝突是光電利益糾紛，不排除還有其他人開槍，正追查槍枝來源及有無其他涉案人。

據查，五十六歲吳男與兒子原承攬將軍區玉山等里某光電案場基樁工程，不滿熟識的四十多歲將軍區黃男也插旗，雙方關係生變。

日前黃男與吳的兒子相遇，黃批「攏沒來拜碼頭」 ，吳男得知後放話輸贏。黃男找雙方認識的王男調解，十五日晚上九點相約北門金稜宮談判，王等人分乘十多輛車剛抵達，立即有人連續開槍，大批人馬四散，事後現場被清理，未留下彈殼。

檢警查出身分陸續通知雙方廿五人到案，檢方聲押吳男兒子獲准，掌握槍手卅六歲許男是吳男下游廠商；許槍擊次日搭機逃往菲律賓，十九日被策動返台投案，交出作案槍枝，稱是友人生前交付，供詞避重就輕。

許昨天凌晨被收押，吳男得知逃不了，昨天上午也投案，供稱案發時在家未到場，不清楚許男為何帶槍開槍，因有詐欺等前科假釋中，擔心受影響才會躲起來。

警方查出作案槍枝彈匣可裝十二發子彈，許男稱有兩發啞彈，目擊者稱當時上廁所聽到槍響才錄影，錄到九聲槍響，警方研判「不止九槍」，不排除另有人開槍。

槍枝 槍擊

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