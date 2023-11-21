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竹市男子家中查獲槍彈 警方驚見007主角用槍同款

中央社／ 新竹市21日電

竹市警方日前持搜索票前往1名黃姓男子住處查緝，起出改造霰彈槍、手槍及大批子彈，其中1把手槍竟是經典電影007中主角詹姆士龐德（James Bond）用槍的同款，在台灣較少見。

新竹警察局第二分局今天發布新聞稿表示，日前掌握可靠情資，1名黃姓男子擁槍自重，經長期跟監蒐證，17日見時機成熟，持新竹地方法院核發搜索票執行搜索前往黃男住處查緝。

警方表示，員警進入黃男住處立即發現大批子彈，卻沒看見槍枝，黃男謊稱只有子彈、沒有槍，但經員警持續搜索，在廚房櫃子內找到1把改造霰彈槍，另在房內櫃子夾層起獲2把手槍及大批子彈。

1名刑警透露，從黃男家中起出的其中1把手槍，為德國製華瑟PPK半自動手槍，是許多國家警用配槍，電影007系列中的主角龐德也是使用這把槍，在台灣比較少見。

警方表示，員警從黃男住處共搜出改造霰彈槍1把、手槍2把、霰彈槍子彈153顆及9釐米子彈273顆等證物，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將黃男移送新竹地方檢察署偵辦。

新竹市警方日前持搜索票到黃姓男子住處查緝，起出各式槍彈，有刑警透露，從黃男家中起出的其中一把手槍為德國製華瑟PPK半自動手槍（左側銀色槍身），是許多國家警用配槍，電影007系列主角龐德也是使用這把槍，在台灣比較少見。圖／警方提供（中央社）
新竹市警方日前持搜索票到黃姓男子住處查緝，起出各式槍彈，有刑警透露，從黃男家中起出的其中一把手槍為德國製華瑟PPK半自動手槍（左側銀色槍身），是許多國家警用配槍，電影007系列主角龐德也是使用這把槍，在台灣比較少見。圖／警方提供（中央社）

新竹 電影 警察 槍枝

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