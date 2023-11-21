影／通緝犯謊報身分欲蒙混 因妻子「一句話」身分遭警戳穿

新北市中和警方日前凌晨巡邏時發現1輛計程車未打方向燈變換車道，警方立即上前攔查，發現坐在後座的吳男及吳女神色緊張，且聲稱未帶身分證，警方依2人報出的資料查詢發現吳男和電腦上照片上不同，進一步詢問時吳女說溜嘴表示吳男是她丈夫，警方依配偶欄資料查詢發現吳男是通緝犯，詢後將他依法解送。

據了解，55歲吳男和53歲吳女為夫妻關係，吳男因毒品罪嫌未入監服刑遭雲林地檢署通緝，已在外潛逃7個多月。吳男夫妻本月12日凌晨1時許搭計程車行經中和區景平路時，李姓計程車司機因變換車道未打方向燈，巡邏經過的中和警方發現於是將計程車攔下盤查。

吳男夫妻看到警方準備盤查時，擔心通緝身分曝光神色頓顯慌張，均向警方表示未帶身分證，吳男則謊報親友身分證字號供警方查詢。但警方透過戶役政系統顯示的照片查看，發現長相與吳男不同。吳男此時還故作鎮定地表示：「以前比較胖，現在比較瘦，每次臨檢都會被懷疑。」

當警方詢問吳女時，不料吳女一時說溜嘴稱吳男是她丈夫，警方聽聞後查詢吳女配偶欄資料，赫然發現吳男竟因毒品罪嫌遭通緝，吳男此時見已無法抵賴，只得坦承通緝犯身分。警方詢後將吳男解送新北地方檢察署偵辦。

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