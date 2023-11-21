警追緝不捨！台南北門槍擊案槍手才落網 56歲主嫌今投案

台南北門本月15日晚間9點發生槍擊案，現場至少開了9槍，傳出肇因光電利益口角衝突引發，許姓槍手前天投案後，在逃主嫌吳男今上午已出面投案，正由警方偵辦中。

據查，吳男有賭博、詐欺等前科，目前假釋中，吳稱，因擔心槍擊案波及，第一時間未到案，獲知許姓槍手投案後，決定也主動到案，到今天全案相關人員全部到案。

這起重大刑案，專案小組連日追查，調閱監視器畫面，循線找到當晚在場25人到案說明，吳男的兒子遭羈押，許姓槍手逃到菲律賓，經警策動，19日上午搭飛機返台投案，檢警偵訊後，今凌晨法院裁定收押。

檢警案發後陸續追查在逃主嫌56歲吳男，台南市警局長廖宗山日前已放話「跑不掉！」，警透過管道要求吳速出面投案。今上午10點吳嫌已向市刑大投案。