快訊

直播／曝柯文哲中午致電「藍白要不要再談談」 侯友宜還原協商過程

明天才要過110歲農曆生日 「全台最年長鄰長」疑洗澡滑倒…送醫昏迷離世

知名火鍋店爆職場霸凌！員工深夜遭甩巴掌、辱罵 北市勞動局發聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警追緝不捨！台南北門槍擊案槍手才落網 56歲主嫌今投案

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南北門本月15日晚間9點發生槍擊案，現場至少開了9槍，傳出肇因光電利益口角衝突引發，許姓槍手前天投案後，在逃主嫌吳男今上午已出面投案，正由警方偵辦中。

據查，吳男有賭博、詐欺等前科，目前假釋中，吳稱，因擔心槍擊案波及，第一時間未到案，獲知許姓槍手投案後，決定也主動到案，到今天全案相關人員全部到案。

這起重大刑案，專案小組連日追查，調閱監視器畫面，循線找到當晚在場25人到案說明，吳男的兒子遭羈押，許姓槍手逃到菲律賓，經警策動，19日上午搭飛機返台投案，檢警偵訊後，今凌晨法院裁定收押。

檢警案發後陸續追查在逃主嫌56歲吳男，台南市警局長廖宗山日前已放話「跑不掉！」，警透過管道要求吳速出面投案。今上午10點吳嫌已向市刑大投案。

台南警方追緝不捨，台南北門槍擊案吳姓主嫌今投案。圖／民眾提供
台南警方追緝不捨，台南北門槍擊案吳姓主嫌今投案。圖／民眾提供

台南 槍擊 賭博

延伸閱讀

台南市北門區槍擊案涉案槍手 法院凌晨裁定羈押禁見

台南北門槍擊案涉案槍手有逃亡之虞 遭檢方聲押

台南15日深夜傳槍響！槍手自菲律賓返台投案 警今在現場找到改造槍枝

從菲律賓押解回台！台南北門槍擊案槍手落網 另一主角尚未到案

相關新聞

警追緝不捨！台南北門槍擊案槍手才落網 56歲主嫌今投案

台南北門本月15日晚間9點發生槍擊案，現場至少開了9槍，傳出肇因光電利益口角衝突引發，許姓槍手前天投案後，在逃主嫌吳男今...

影／通緝犯謊報身分欲蒙混 因妻子「一句話」身分遭警戳穿

新北市中和警方日前凌晨巡邏時發現1輛計程車未打方向燈變換車道，警方立即上前攔查，發現坐在後座的吳男及吳女神色緊張，且聲稱...

南投男買槍付不出定金10萬 藍波刀砍死同學二審減刑

南投縣洪姓男子在去年間委由莊姓、廖姓國中同學買槍，欲轉賣槍支牟利，未料洪因付不出10萬元定金，與莊男口角後，衍生肢體衝突...

新北8男女KTV開毒趴歡唱 警上門臨檢赫見毒品擺滿桌

新北市27歲林姓男子今天凌晨與7名友人至永和區1間KTV歡唱，眾人還囂張地將K他命大剌剌擺在桌上。永和警方執行擴大臨檢時...

影／基市府拆違建散落物砸車 工頭遭砍斷3根手指

基隆市何男子承包行市政府委託違建拆除工程，昨天拆除東光路一處違建拆除作業，過程中因碎玻璃、雜物掉落，不慎毀損附近黃男家人...

少年曝險行為 司法院：施用三、四級毒品占90.7％

「曝險少年行政輔導先行制度」7月上路，司法院少年及家事廳廳長謝靜慧今在例行記者會上表示，新制已漸發揮保護成效。依警政署統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。