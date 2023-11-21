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新北8男女KTV開毒趴歡唱 警上門臨檢赫見毒品擺滿桌
新北市27歲林姓男子今天凌晨與7名友人至永和區1間KTV歡唱，眾人還囂張地將K他命大剌剌擺在桌上。永和警方執行擴大臨檢時進入包廂內時，就聞到濃厚的K他命氣味，林男等人見警方出現驚慌不已，見桌上毒品以無法抵賴只好乖乖蹲下接受盤查。警方當場起獲5.47公克K他命，詢後將林男等8人依毒品罪嫌送辦。
永和警方表示，今天凌晨0時許至永和路二段上KTV執行擴大臨檢，警方一進入某包廂就聞到濃厚K他命氣味，同時發現包廂內人員神色慌張，桌上還擺放K他命毒品。27歲林姓男子見警方出現竟趁機將摻有K他命的香菸踢入桌子底下欲湮滅事證，當場被警方發現，經搜查後共起出K他命5.47公克、K卡2張、K他命香菸1支。
警方逐一盤查身分後將27歲林姓、26歲陳姓、25歲葉姓、25歲陳姓、25歲李姓、26歲楊姓、24歲葉姓男子及26歲劉姓女子等8人帶回警局，依規定製作筆錄及採驗尿液後依毒品罪嫌送辦，並將持續追查毒品來源。
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