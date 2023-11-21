影／基市府拆違建散落物砸車 工頭遭砍斷3根手指

基隆市何男子承包行市政府委託違建拆除工程，昨天拆除東光路一處違建拆除作業，過程中因碎玻璃、雜物掉落，不慎毀損附近黃男家人停放機車，雙方發生爭執，黃男涉嫌持西刀作勢要欠人，拉扯間砍斷何男3根手指，經手術後已接回。警方今約談黃男到案，訊後將依重傷害、妨害公務等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

市警察局第二分局調查，東光派出所昨天上午11時獲報，東光路違建拆除有傷人糾紛，警方到場查訪並調閱監視器釐清，發現為拆除廠商何姓工頭（47歲）因拆除過程不慎毀損黃男（43歲）家人停放機車，雙方起爭執。

警方說，黃男涉嫌持刀械、辣椒水等物與何男拉扯，過程中砍傷何男右手手掌致韌帶斷裂，何男因傷先自行就醫，目前住院治療中。警方今天通知黃男到案，並查扣所持刀械器物。

何姓工頭說，他到現在也不了解，又不是拆黃男的房子，他也有允諾賠償，黃男仍拿刀出來，他擔心工人受傷上前奪刀，反被砍傷右手3根手指。

基隆市政府都市發展處長謝孝昆說，委辦廠商執行東光路一處違建拆除作業，何男遭受攻擊傷害事件，都發處表示譴責暴力的行為，由警方依法處理，他也到醫院探視受傷的何姓工頭。

謝孝昆表示，東光路的違建，是施工中的新違建，因此列為優先處理對象，目前後續作業如期進行，不會受到暴力事件影響，也呼籲民眾不要以身試法。