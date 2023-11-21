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藥頭供出上游未獲減刑…聲請釋憲成功 再審翻盤改輕判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

男子陳炳榮因販賣二級毒品被判3年7月至3年10月不等徒刑，合併執行10年確定，陳男曾聲請再審被駁回，聲請大法官解釋，主張刑事訴訟法「再審」條文與憲法牴觸，憲法法庭審理後，諭知陳男得依判決意旨向該管法院聲請再審，高雄高分院展開再審程序，認為陳男供出毒品上游，符合減刑規定，今撤銷改判，合併執行刑改為6年。可上訴。

陳炳榮因販賣二級毒品被逮，2011年7月20日第2次警詢時供出上游曾志文，但檢察官在還沒「查獲」曾志文前，就先起訴陳，高雄地方法院依販賣第二級毒品共8罪判刑，合併定刑10年。

陳不服，上訴主張他在警詢階段就主動供出上游並提供手機與通聯，但一審未審酌，認為他應可適用毒品危害防治條例減刑。但二審未給予減刑，陳再上訴最高法院仍被駁回定讞。

事後曾志文因犯販賣第二級毒品，遭橋頭地方法院判刑確定，陳炳榮主張是他提供線索破案，屬「發現新事實、新證據」，聲請再審，但高雄高分院認為再審條文僅限於原判決所認的「罪名」，不包含「罪刑 」，駁回再審聲請，陳炳榮提抗告也被駁回。

陳炳榮不服，聲請大法官解釋，主張刑事訴訟法的再審條文，有牴觸憲法疑慮，憲法法庭今年2月作出判決，認為再審條文

「應受...免刑」的依據，除「免除其刑」的法律規定外，也包括「減輕或免除其刑」在內，才符合憲法保障平等權意旨。

陳炳榮在憲法法庭判決後，依判決意旨，向高雄高分院聲請再審，法院啟動再審程序，合議庭依毒品回害防制條例規定，認為供出毒品上游因而查獲得為減刑，即屬「減輕或免除其刑」規定。

合議庭認為，陳炳榮2011年7月20日就主動供出毒品來源，但曾直到2017年2月才經檢方起訴，同年6月判決確定，而陳炳榮8次犯行中，有7次無法依規定減刑。

合議庭依據憲法法庭意旨，認定陳炳榮自曾男處購入7次毒品，符合減刑規定，從輕改判1年3月至1年5月不等徒刑，至於第8次販毒行為，因來源與曾男無關，則無法減刑，今宣判陳男合併執行刑改為6年。可上訴。

毒品 憲法法庭 刑事訴訟

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