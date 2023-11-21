男子擁大批軍火　竹市警破獲驚見007龐德專用槍

新竹黃姓男子擁槍自重，警方掌握情資，經埋伏跟監，沿線查到市區一處民宅，17日持搜索票查緝，發現屋內火力十足，黃共藏2把手槍、1把霰彈槍、共400多發子彈，儼然就是個小型軍火庫，其中一把手槍還是德國製華瑟PPK半自動手槍，是許多國家警用配槍，電影007系列中主角詹姆士龐德也是使用這把手槍，十分罕見。

總統、立委選舉將至，為防制暴力介入選舉，警方規畫各項治安重點工作，針對掃蕩幫派、檢肅非法槍械、打擊詐欺、查緝毒品及查察賄選進行全面性查緝。

警二分局偵查隊掌握情資，黃男擁槍自重，傳持有大批軍火，經組成專案小組派員長期跟監蒐證，17日見時機成熟，持搜索票前往黃位於市區的住處搜索。

據悉，大批刑警進入黃男住處時，很快就在屋內櫃子發現大批子彈，卻沒看見槍枝，黃也不斷稱自己沒有擁槍自重，僅有子彈而已，但警方不放棄，經地毯式搜索，在廚房一個不起眼的櫃子內找到一把改造霰彈槍，另在房內櫃子夾層起獲兩把手槍，並有霰彈槍子彈153顆及9釐米子彈273顆，火力強大。

偵訊時，黃男承認持槍，否認自行改造、販賣槍枝，全案警詢後依槍砲罪嫌移送法辦，並擴大偵辦，藉此釐清黃持槍動機，是否協助幫派保管、保養槍枝。