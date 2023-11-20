台南北門槍擊案涉案槍手有逃亡之虞 遭檢方聲押

許姓男子涉嫌台南市北門槍擊案，今晚8點多經台南地檢署檢察官訊問後，認為他涉犯刑法妨害秩序、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串、湮滅證據及逃亡之虞，向台南地方法院聲請羈押。

台南市北門區金稜宮旁本月15日發槍擊案，許姓槍手昨天在桃園機場投案，南市刑警大隊幹員押返台南詢問後，今天下午移送台南地檢署複訊，檢察官認為許有逃亡、串證虞慮，向台南地院聲請羈押。

警方表示，此案是雙方人馬因光電案基樁小包工程口角糾紛引發槍擊，凶槍在案發現場附近尋獲，目前還有吳姓犯嫌在逃，據悉仍留在國內，警方正積極查緝。

案發後，南市刑事警察大隊與學甲分局組成專案小組，成員調閱監視器畫面比對後，陸續通知25名相關犯嫌及在場人士到案說明，並拘提重要嫌犯吳姓男子到案，吳嫌偵訊後由檢察官聲請羈押獲准。

另名犯嫌吳姓男子及開槍許姓槍手（36歲）逃逸，警方發現許案發後搭機前往菲律賓，立即報請刑事局國際刑警科轉駐菲聯絡官協助追查。警方指出，許在菲律賓有事業，犯案後照預定行程出國處理公務，計畫本周返台，後來知道台灣警方在找他，提前訂昨天上午的機票於下午抵台投案。