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台南北門槍擊案涉案槍手有逃亡之虞 遭檢方聲押

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

許姓男子涉嫌台南北門槍擊案，今晚8點多經台南地檢署檢察官訊問後，認為他涉犯刑法妨害秩序、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串、湮滅證據及逃亡之虞，向台南地方法院聲請羈押。

台南市北門區金稜宮旁本月15日發槍擊案，許姓槍手昨天在桃園機場投案，南市刑警大隊幹員押返台南詢問後，今天下午移送台南地檢署複訊，檢察官認為許有逃亡、串證虞慮，向台南地院聲請羈押。

警方表示，此案是雙方人馬因光電案基樁小包工程口角糾紛引發槍擊，凶槍在案發現場附近尋獲，目前還有吳姓犯嫌在逃，據悉仍留在國內，警方正積極查緝。

案發後，南市刑事警察大隊與學甲分局組成專案小組，成員調閱監視器畫面比對後，陸續通知25名相關犯嫌及在場人士到案說明，並拘提重要嫌犯吳姓男子到案，吳嫌偵訊後由檢察官聲請羈押獲准。

另名犯嫌吳姓男子及開槍許姓槍手（36歲）逃逸，警方發現許案發後搭機前往菲律賓，立即報請刑事局國際刑警科轉駐菲聯絡官協助追查。警方指出，許在菲律賓有事業，犯案後照預定行程出國處理公務，計畫本周返台，後來知道台灣警方在找他，提前訂昨天上午的機票於下午抵台投案。

據了解，許坦承開槍，起因是小包工程引發的口角衝突，住將軍區的黃姓男子與住北門的吳姓男子是同行且熟識，2人都是光電工程下游包商，吳男承攬光電案場的基樁、土方回填工程，最近在將軍區的案場施工，黃男一方認為吳男沒來地方「拜碼頭」，又質疑未在地方上開工程說明會，與吳男的兒子起口角，雙方約在北門區金稜宮調解時，跟吳男同行的許單方面開槍。案發當時有民眾聽到至少9聲槍響，警方昨天押解許嫌前往案發現場附近草叢內尋獲1把改造手槍。

台南市北門區槍擊案許姓槍手落網，南警押解到案。圖 ／本報資料照片
台南市北門區槍擊案許姓槍手落網，南警押解到案。圖 ／本報資料照片

台南 北門

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