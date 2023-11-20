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基隆廟口商圈不平靜！大學生日前被殺死 今又見聚眾鬥毆

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆廟口商圈日前凌晨發生街頭鬥毆事件，海大1名馬來西亞籍學生被人持刀殺傷，送醫不治。廟口夜市今天凌晨再傳暴力事件，1名男子疑與相識的女子打招呼，遭女方同行的侯姓男子糾眾打傷，施暴者中有人持刀助陣。被打傷男子未提告，警方將通知侯男等人到案說明，依聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

海大陳姓學生與友人相約到仁二路一家KTV唱歌，與仁三路廟口夜市僅隔一條街。陳姓學生與友人下樓離開KTV時，疑同伴中有人與另一群人中的某人發生碰撞，雙方當事人雖未衍生衝突，但陳姓學生與顏姓友人準備攔計程車離開時，遭對方陣營中的陳姓（26歲）、林姓（22歲）和張姓（18歲）男子挑釁，陳男持刀殺傷2人，陳姓學生送醫不治。

警方事後逮捕陳、林和張男，偵詢後依殺人未遂、傷害和聚眾鬥毆罪嫌送辦。基隆地檢署檢察官偵訊後，以涉犯重罪、有逃亡之虞聲押陳男，基隆地院審理後裁准。全案由檢方偵辦中。

基隆市警方今天凌晨0點多接獲報案，廟口夜市有人打架。有人拍下事件過程，上傳網路在社群平台流傳。影片畫面顯示有名男子疑遭多名男子圍攻，他與1名男子相互拉扯，對方的友人持安全帽或徒手打他，後來還有人疑持刀械到場。

警方線上快打警力到場處理，並調閱監視器釐清事發過程，初步了解因32歲林姓男子，在廟口看到他認識的18歲女子，與她打招呼後，引發與女子同行的18歲侯姓男子不快，侯男與數名男子持刀、安全帽和徒手攻擊林男。

林男送醫後治療無大礙，並無提出告訴意願。警方認為全案涉及刑法聚眾鬥毆罪，鎖定侯男等人身分，將通知到案說明，依聚眾鬥毆罪嫌和違反社會秩序維護法偵辦。

基隆廟口夜市今天凌晨發生暴力事件，1名男子疑遭多名男子打傷。警方查出涉案人身分，依聚眾鬥毆罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆廟口夜市今天凌晨發生暴力事件，1名男子疑遭多名男子打傷。警方查出涉案人身分，依聚眾鬥毆罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆廟口夜市今天凌晨發生暴力事件，1名男子疑遭多名男子打傷。警方查出涉案人身分，依聚眾鬥毆罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆廟口夜市今天凌晨發生暴力事件，1名男子疑遭多名男子打傷。警方查出涉案人身分，依聚眾鬥毆罪嫌偵辦。記者邱瑞杰／翻攝

鬥毆 基隆 夜市

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