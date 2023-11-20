毒蟲駕車闖紅燈遇警盤查 心虛棄車逃逸仍遭逮

28歲郭姓男子昨天晚間9點多，駕車行經台南市安南區怡安路2段違規闖紅燈，被巡邏警員發現上前示意停車受檢，郭反而加速逃逸約1公里 ， 最後在海佃路二段巷內轉彎時不慎自撞，郭隨棄車逃跑，仍被支援警力壓制，搜出一包安非他命，警詢後依毒品危害條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方表示，台南市警三分局安中派出所員警吳尹誠及李哲宇，昨晚9點多執行巡邏勤務，在安南區怡安路2段見一輛小客車違規闖紅燈，立即要求停車受檢，該車卻加速逃逸，員警隨即尾隨，逃逸車輛最後在海佃路某巷內轉彎時自撞，車子停下來，駕駛棄車逃逸。