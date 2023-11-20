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毒蟲駕車闖紅燈遇警盤查 心虛棄車逃逸仍遭逮

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

28歲郭姓男子昨天晚間9點多，駕車行經台南市安南區怡安路2段違規闖紅燈，被巡邏警員發現上前示意停車受檢，郭反而加速逃逸約1公里 ， 最後在海佃路二段巷內轉彎時不慎自撞，郭隨棄車逃跑，仍被支援警力壓制，搜出一包安非他命，警詢後依毒品危害條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方表示，台南市警三分局安中派出所員警吳尹誠及李哲宇，昨晚9點多執行巡邏勤務，在安南區怡安路2段見一輛小客車違規闖紅燈，立即要求停車受檢，該車卻加速逃逸，員警隨即尾隨，逃逸車輛最後在海佃路某巷內轉彎時自撞，車子停下來，駕駛棄車逃逸。

吳、李2員及到場支援警力展開追捕將對方壓制，查出身分是郭姓男子（28歲、台南市人），郭坦承因身上有毒品，心虛才會逃跑，主動交出一個紅包袋，內藏二級毒品安非他命一包0.87公克 。

郭姓男子涉嫌持有安毒，駕車闖紅燈遇警盤查拒檢逃逸 ，在台南市安南區佃路二段巷內轉彎時自撞才停下來，他棄車逃逸仍遭警方逮捕法辦。記者黃宣翰／翻攝
郭姓男子涉嫌持有安毒，駕車闖紅燈遇警盤查拒檢逃逸 ，在台南市安南區佃路二段巷內轉彎時自撞才停下來，他棄車逃逸仍遭警方逮捕法辦。記者黃宣翰／翻攝
郭姓男子被警員壓制後交出紅包袋（紅圈處），內藏有二級安非他命一包0.87公克，警詢後依涉嫌毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
郭姓男子被警員壓制後交出紅包袋（紅圈處），內藏有二級安非他命一包0.87公克，警詢後依涉嫌毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

台南 毒品 自撞

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