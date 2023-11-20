台北市刑大上月網路巡邏發現，陳姓男子在Telegram上公開兜售槍枝，喊價長槍1把40萬、短槍1把12萬元，立刻佯裝賣家跟他聯繫，雙方相約台中面交，員警喬裝成顧客接過槍枝認定是真槍，立刻出示身分壓制逮捕，查獲改造手槍1把、手槍子彈3顆、步槍用子彈23顆，警詢後送辦；檢方複訊10萬元交保。

台北市刑大毒緝中心上月28日在Telegram上發現，陳男（20歲）在群組張貼多張槍枝照片供人選購，還大方說「歡迎來跟我買，長槍1把40萬，短槍1把12萬元」，立刻組成專案小組偵辦。

刑大幹員喬裝成買家聯繫，表示想買1長、2短，雙方相約11月3日凌晨0點多在台中后里火車站附近「取槍」，孰料陳男只交出一把手槍供稱「拍謝目前手上只有一把」，員警接過手槍觀察，發現是真槍無誤，立刻出示身分壓制逮捕；警方隨後在轎車內查獲9釐米手槍子彈3顆、5.56釐米步槍用子彈23顆。

陳男警詢時稱自己只是手下，依上游指示賣槍，堅稱「槍不是他的」，警方事後調閱手機對話紀錄發現「Telegram就是他在賣槍無誤」，警詢後依槍砲罪送辦，同時向上溯源，追查其他槍枝流向。

據了解，陳男目前就讀中部某私立大學，被逮時警方依法通知父母，他嚇得在隊上嚎啕大哭，低聲說「自己趁半夜偷偷出來賣槍，怎麼還是被抓到」。