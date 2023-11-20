轎班男巷道偷抽K菸 遭員警查獲毒品法辦

雲林縣26歲蔡姓男子昨天隨同雲林某宮廟轎班人員到台南市中西區寺廟進香，蔡竟趁著祭拜儀式中，私下跑到對面巷道內抽吸K菸，散發出惡臭菸味也馬上為在場執勤員警聞到，當場在巷道內查獲蔡，並起獲1包0.9公克K他命毒品，警詢後依違反含毒品危害防制條例函送市警察局行政裁罰。

警方調查，蔡為雲林宮廟雇用轎班人員，他隨神轎至西羅殿參香，趁著主事人員進廟參拜時，竟1人偷偷跑到巷道內抽起K菸。由於周邊有員警在旁維持秩序及交通疏導，台南市警二分局長樂所所長施明昌聞到毒菸異味而四處搜尋。最後在巷道轉角處當場發現蔡正以K他命驂於香菸吞雲吐霧中，蔡配合盤查交出身上所攜帶K他命毒品1包(0.9公克)及吸食用K盤等物，並為警帶回調查。

據了解，該廟謁祖參香結束準備返離時卻不見蔡蹤影，經詢問才知遭警帶回，主事人員急匆匆趕至派出所方知所雇用陣頭轎班人員竟在聖王公旁吸毒菸，也氣急跳腳地認其罪有應得，與宮廟人等離去返回。

蔡在員警完成相關調查後，孤單一人地至火車站搭家返家，事後面臨事後違反毒品危害防制條例之行政裁罰。警方說，持有K他命5公克以上涉及刑罰，持有K他命5公克以上，需函送市警察局行政裁罰。

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