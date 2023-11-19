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台南北門槍擊案許姓槍手菲國返台投案 警續追吳嫌

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

疑光電利益紛擾，台南市北門區金稜宮本月15日深夜傳出槍擊案，現場至少開了9槍，案發後警方先後逮捕25人到案，涉嫌開槍的許姓槍手翌日潛逃菲律賓，台南警方掌握許下落，經策動許嫌今下午從菲國返台投案坦承開槍，拒絕夜間偵訊，警持續追查在逃仍在台逃亡的主嫌吳男下落。

據知，有詐欺前科56歲北門區吳男與兒子原承攬將軍區玉山等里某光電案場大片基樁工程，因不滿熟識的40多歲的將軍區黃男也在當地插旗，雙方原本熟識關係生變、緊張。

約一周前在某場合黃男與吳的兒子相遇，黃再度批「侵門踏戶」、「攏沒來拜碼頭」 ，事後吳父不爽兒子遭嗆聲，雙方交惡加劇，旁人曾有意調解未果。

黃男找來熟識吳男的王男協助調解，15日晚9點相約在金稜宮前談判，王男夥同10多輛汽車尚未停妥，立即有名黑衣男至少連開9槍，現場一陣凌亂，大批人馬鳥獸散，事後現場已被清理，警方現場卻未發現彈殼，啟人疑竇。

案發後警方循線先後逮捕25人到案，警方掌握主角吳男、黃男當晚並未在場，到案的吳男兒子經法院收押，檢警掌握開槍的黑衣人是在逃許姓男子，36歲許男在永康經營能源企業社，經營架設太陽能光電板基樁、面板、維護工程，是吳男下游廠商，案發已匆促逃至菲律賓。

檢警掌握，許姓槍手16日一早搭飛機潛逃菲律賓，立即由刑事局國際刑警科轉駐菲聯絡官協助追查，許嫌主動跟警方聯繫，原下周二返台，今上午8點多搭機返台，南警下午2點多將入境投案的許嫌帶回市刑大偵辦。

警方進一步追查，在槍擊現場約50公尺草叢找到許嫌丟棄的改造槍枝，已無子彈，許拒絕夜間偵訊，明早將持續追查許槍枝來源。

警方說，初步掌握案發現場共開9槍，但也不排除另有其他槍手，詳細開槍數目也會再次釐清。

台南北門槍擊案許姓槍手今投案，南警前往現場草叢找槍。圖 ／民眾提供
台南北門槍擊案許姓槍手今投案，南警前往現場草叢找槍。圖 ／民眾提供
學甲警分局長劉全福（左起）、南市刑大大隊長林宏昇、學甲警分局偵查隊長劉智豪說明案情。記者謝進盛／攝影
學甲警分局長劉全福（左起）、南市刑大大隊長林宏昇、學甲警分局偵查隊長劉智豪說明案情。記者謝進盛／攝影
台南北門槍擊案許姓槍手落網，南警押解到案。圖 ／民眾提供
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