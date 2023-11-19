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落網後離奇死亡！毒犯解送室昏迷搶救無效 桃市刑大保留現場跡證釐清

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名32歲劉姓男子因非法持有大量安非他命毒品，昨凌晨被逮捕送往桃園市警局刑警大隊，上午經警詢後獨自在等候解送室休息，下午卻被發現昏迷不醒送醫身亡。桃園刑大今指出，現場已保留相關跡證，由刑事鑑識中心到場採證，並報請地檢署檢察官到場完成勘驗及相驗，釐清案情。

據了解，警方昨凌晨在中壢區巡邏看見劉男違規停車，上前盤查意外發現劉男持有非法毒品，由於夜間不訊問，直到昨上午才將相關筆錄完成，並先將他送往等候解送室暫時留置休息、用中餐。沒想到在等待製作移送卷宗期間，看管員警約下午1點多突然發現劉男癱坐在地昏迷，警方立即對他施以心肺復甦術及自動體外心臟電擊去顫器急救，並通知119人員到場，但送醫搶救後仍宣告不治。

刑大副大隊長許木生今說明，保安警察大隊昨凌晨12點30分，在桃園中壢執行巡邏勤務，因劉嫌駕駛車輛紅線違規停車，員警發現可疑上前盤查，當場在車內發現劉嫌非法持有摻有第二級毒品彩虹菸及安非他命等物，經依法逮捕於同天解送至刑大辦理移送桃園地檢署。

沒想到等待製作移送卷宗期間，員警發現劉嫌於等候解送室內癱坐在地昏迷無意識，立即對他施以急救並聯絡消防分隊送往桃園聖保祿醫院；於下午2點多，醫院宣告搶救無效。許木生強調，為釐清案情，現場已保留相關跡證，由刑事鑑識中心派員到場採證，並報請桃園地檢署檢察官到場完成勘驗及相驗。

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桃市刑大昨逮捕非法持有大量安毒的32歲劉姓男子，下午欲送往地檢署歸案時，經見劉男在等候解送室內昏迷，送醫後不治。記者陳恩惠／攝影
桃市刑大昨逮捕非法持有大量安毒的32歲劉姓男子，下午欲送往地檢署歸案時，經見劉男在等候解送室內昏迷，送醫後不治。記者陳恩惠／攝影

桃園市政府警察局刑警大隊副大隊長許木生。記者周嘉茹／翻攝
桃園市政府警察局刑警大隊副大隊長許木生。記者周嘉茹／翻攝

桃園 毒品 檢察官 警察

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