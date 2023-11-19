快訊

中菲南海衝突快速升溫 「全球最強」中共海警嶄露鋒芒

黑豹旗／絕地逆轉！平鎮4：2擊敗鶯歌 奪隊史第7冠

國民黨提名不分區立委五席醫界代表 嗆聲賴清德高下立見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

毒品通緝犯持雙胞胎哥哥身分證當護身符 臨檢支吾…露餡遭逮

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

蕭姓毒品通緝犯日前開車行駛台北市辛亥路，遇台北市保安警察大隊臨檢，竟拿出雙胞胎哥哥的彩色身分證影本，企圖冒充闖關，但因講話支支吾吾遭警方識破，並在包包內查獲7包安非命毒品和吸食器，全案依毒品危害防制條例送辦。

保大警方指出，11月17日員警在文山區辛亥路口上執行路檢勤務，攔停可疑車輛，經查證駕駛身分、詢問名字時，蕭男出示一張彩色身分證影本，行為反常，警方緊接著詢問身分證字號，蕭男支支吾吾，講話含糊不清，說不出身分證字號，立即露餡，原來他持的是「雙胞胎哥哥」的身分影本。

北市保大指出，蕭男為避免通緝犯身分曝光，竟冒用胎哥姓名應訊，尚未到簽名畫押程度，經警方仔細查對之下，確認為蕭男為新北地檢署發布的毒品通緝犯，並在隨身包包內查獲第二級毒品安非他命7包，及毒品吸食器1組等違禁物品，全案依法歸案，並依毒品危害防制條例持有二級毒品罪嫌送辦。

警方呼籲，毒品不僅戕害國民身心健康，更影響家庭功能的健全發展，警方將持續加強掃蕩毒品犯罪，以淨社區治安，維護民眾安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蕭姓毒品通緝犯遇北市保大臨檢，竟持雙胞胎哥哥身分證遭識破。記者蕭雅娟／翻攝
蕭姓毒品通緝犯遇北市保大臨檢，竟持雙胞胎哥哥身分證遭識破。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲蕭男隨身包包內藏有第二級毒品安非他命7包，及毒品吸食器1組。記者蕭雅娟／翻攝
警方查獲蕭男隨身包包內藏有第二級毒品安非他命7包，及毒品吸食器1組。記者蕭雅娟／翻攝

毒品 身分證 通緝

延伸閱讀

交付或偽造郭台銘連署書換毒品 2人遭查獲收押

台南男偕友騎樓哈彩虹菸 見警丟水溝準度不足被活逮

身分證拿出來！ 對中「6個1」壽喜燒免費吃 5個1半價、通關密語9個字送大肉盤

Bawtu Payen身分證更新 全台首單列羅馬拼音族名

相關新聞

毒品通緝犯持雙胞胎哥哥身分證當護身符 臨檢支吾…露餡遭逮

蕭姓毒品通緝犯日前開車行駛台北市辛亥路，遇台北市保安警察大隊臨檢，竟拿出雙胞胎哥哥的彩色身分證影本，企圖冒充闖關，但因講...

女毒蟲為特定正副總統參選人連署 檢警順藤摸瓜抓藥頭

彰化縣25歲柯姓女子涉嫌以每分連署書300元，為特定正、副總統參選人連署，檢警查獲後發現柯女染上毒癮，溯源查出詹男以毒品...

影／KTV開錯包廂引衝突下樓相遇遭砍 馬來西亞籍海大生喪命

馬來西亞籍國立台灣海洋大學陳姓學生15日與友人到KTV唱歌，與不同包廂的陳姓男子等3人，先因開錯門發生不快衝突，在下樓後...

前雲林縣議員涉走私安毒 運毒船長判無期定讞

東港籍漁船「漁百財9號」漁船船長莊啟義，受前民進黨雲林縣議員顏旭懋出資指示走私約623公斤安非他命。一、二審均判處莊男無...

台南男偕友騎樓哈彩虹菸 見警丟水溝準度不足被活逮

台南27歲許姓男子昨晚11時許與25歲陳姓友人等人前往中西區康樂街上酒店暢飲，2人菸癮發作走出店外在轉角處騎樓抽起毒菸，...

彰化26歲果菜市場小開全身名牌 「少年董」製毒賣移工

彰化陳姓男子家中經營果菜批發，經濟優渥，他年紀輕輕卻染上毒癮，獨自在雲林租屋製毒並鎖定越南移工客群長期販毒牟利，警方循線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。