毒品通緝犯持雙胞胎哥哥身分證當護身符 臨檢支吾…露餡遭逮

蕭姓毒品通緝犯日前開車行駛台北市辛亥路，遇台北市保安警察大隊臨檢，竟拿出雙胞胎哥哥的彩色身分證影本，企圖冒充闖關，但因講話支支吾吾遭警方識破，並在包包內查獲7包安非命毒品和吸食器，全案依毒品危害防制條例送辦。

保大警方指出，11月17日員警在文山區辛亥路口上執行路檢勤務，攔停可疑車輛，經查證駕駛身分、詢問名字時，蕭男出示一張彩色身分證影本，行為反常，警方緊接著詢問身分證字號，蕭男支支吾吾，講話含糊不清，說不出身分證字號，立即露餡，原來他持的是「雙胞胎哥哥」的身分影本。

北市保大指出，蕭男為避免通緝犯身分曝光，竟冒用胎哥姓名應訊，尚未到簽名畫押程度，經警方仔細查對之下，確認為蕭男為新北地檢署發布的毒品通緝犯，並在隨身包包內查獲第二級毒品安非他命7包，及毒品吸食器1組等違禁物品，全案依法歸案，並依毒品危害防制條例持有二級毒品罪嫌送辦。

警方呼籲，毒品不僅戕害國民身心健康，更影響家庭功能的健全發展，警方將持續加強掃蕩毒品犯罪，以淨社區治安，維護民眾安全。