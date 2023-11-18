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女毒蟲為特定正副總統參選人連署 檢警順藤摸瓜抓藥頭
彰化縣25歲柯姓女子涉嫌以每分連署書300元，為特定正、副總統參選人連署，檢警查獲後發現柯女染上毒癮，溯源查出詹男以毒品為餌，要求柯女交付或偽造文書。檢方今指出，詹嫌涉犯總統副總統選舉罷免法、偽造文書、毒品危害防制條例等嫌疑，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，昨（17）晚向法院聲請羈押獲准，並禁止通信接見。
彰化地檢署檢察官廖偉志指揮和美警分局、彰化縣調查站，查獲柯嫌以連署書每分300元找人連署，現場有20多分連署書，柯嫌發現警方找上門，急忙逃跑但被逮捕，偵訊後被依違反總統副總統選罷法、偽造文書等罪嫌，向法院聲押獲准。
檢警進一步追查，柯女染毒沒錢買毒品，詹男涉嫌要求為特定正、副總統參選人找選民連署或偽造連署書換取毒品，檢方訊後依違反總統副總統選舉罷免法、偽造文書、毒品危害防制條例等罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲押獲准並禁止通信接見。
彰化地檢署表示，公平選舉是民主政治的唯一基石，只有乾淨選舉才能真正落實民主，選舉期間檢方將持續與各單位共同打擊不法、淨化選風，呼籲民眾切勿以身試法，檢舉不法電話0800024099轉4，全民共同監督才能維護台灣的民主法治。
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