快訊

努力通過華語文能力檢定 印尼看護如何從照顧失智者學習

SBL假球案／裕隆隊MVP球員柯旻豪遭裁定「羈押禁見」

藍白民調誤差範圍喬不攏 生變幕後「柯文哲失聯8小時」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化26歲果菜市場小開全身名牌 「少年董」製毒賣移工

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

彰化陳姓男子家中經營果菜批發，經濟優渥，他年紀輕輕卻染上毒癮，獨自在雲林租屋製毒並鎖定越南移工客群長期販毒牟利，警方循線逮人時見他上衣、牛仔褲都是名牌，連香菸上都印有「少年董」字樣，並起獲大量K他命等毒品，移送後經檢方依販賣製造第三級毒品罪嫌起訴他。

台中市刑大偵一隊指出，先前因查獲1名越南籍移工持有毒品，經其供出上游後追查，發現毒品還自住在雲林斗六的陳姓男（26歲），且陳平時無業，為了專責製造販賣毒品還刻意承租2間房，1處供日常生活起居，另一間則當作製毒、交易場所。

警方今年6月8日持搜索票赴雲林逮人，除了陳男另有1名經通報失聯的越南籍武姓移工（26歲）在場，並查扣25包安非他命（毛重72.59公克）、1包K他命1包（重6.91公克）、119包毒品咖啡包，以及氟-去氯-N-乙基K他命1袋（1.21公斤）。

據了解，陳男家中在彰化多處果菜市場都有經營蔬菜攤商，家中經濟相當優渥，但他年輕就因吸毒成癮，沒有正當工作就獨自在外製毒販賣牟利，且因打入越南移工族群，專門販賣毒咖啡包供對方施用。

警方當天搜索時，發現陳身穿BURBERRY上衣，身背DIOR包包，連同牛仔褲一身都是高價名牌，連一旁香菸都印有「少年董」字樣，陳落網因涉犯重罪，說詞避重就輕，辯稱毒品大多自用還來不及販賣。

警方詢後移送檢方偵辦，同步追查毒品原料來源，雲林地檢署偵結依販賣製造第2級毒品罪嫌起訴陳。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

陳男的香菸上還印有「少年董」字樣。記者曾健祐／翻攝 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
陳男的香菸上還印有「少年董」字樣。記者曾健祐／翻攝 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
警方逮捕陳男（右）時，發現他身穿BURBERRY上衣、背DIOR包包，包括牛仔褲等全身都是名牌。記者曾健祐／翻攝
警方逮捕陳男（右）時，發現他身穿BURBERRY上衣、背DIOR包包，包括牛仔褲等全身都是名牌。記者曾健祐／翻攝
警方查獲陳男涉嫌製造、販賣的大量毒品及工具。記者曾健祐／翻攝
警方查獲陳男涉嫌製造、販賣的大量毒品及工具。記者曾健祐／翻攝

毒品 移工 彰化

延伸閱讀

影／供著水寫「佛茶」卻有毒反應 男竟辯媽媽給他保平安擋罰單

他拿茶包當「毒品咖啡包」賣 釣出條子下場曝

網球／台灣青少年年終八強邀請賽移師彰化 盧彥勳勉勵小選手

9旬老農載移工上工 手煞車沒拉被自家車壓死

相關新聞

彰化26歲果菜市場小開全身名牌 「少年董」製毒賣移工

彰化陳姓男子家中經營果菜批發，經濟優渥，他年紀輕輕卻染上毒癮，獨自在雲林租屋製毒並鎖定越南移工客群長期販毒牟利，警方循線...

醋勁爆表！妻疑丈夫外遇 趁午休揮刀猛砍流滿地血

新北市李姓婦人懷疑丈夫有外遇，今年10月初，趁丈夫午休時，揮菜刀猛砍多刀，屋內滿地可見血跡斑斑，緊急送醫救回一命，新北地...

影／供著水寫「佛茶」卻有毒反應 男竟辯媽媽給他保平安擋罰單

陳姓男子日前開車行經新北市板橋區因未繫安全帶，為新北保大員警攔下盤查，在車內發現兩罐瓶裝水寫著「佛茶」引人注意，陳男辯稱...

影／淡水超商內談還60萬賭債 債主掏槍8人混戰...欠債的溜了

鄭姓男子積欠何姓男子60萬元賭債不還，昨天深夜雙方8人約在新北市淡水區淡金路一間超商內談還債。何男掏槍逼還引爆兩方混戰，...

他拿茶包當「毒品咖啡包」賣 釣出條子下場曝

吳姓男子想不勞而獲，在他人社群軟體刊登「找裝備商~糖果妹可付費」等隱含販毒廣告下公開留言「私」，遇桃市大溪警分局員警執行...

淡水聖約翰科大對面傳槍響？ 警：誤傳但查扣改造槍枝

新北市淡水區聖約翰科技大學對面一家超商，今天晚上10時許兩派人馬相約談判，過程中一方掏槍狀似開射，引起兩方拉扯衝突。警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。