彰化26歲果菜市場小開全身名牌 「少年董」製毒賣移工

彰化陳姓男子家中經營果菜批發，經濟優渥，他年紀輕輕卻染上毒癮，獨自在雲林租屋製毒並鎖定越南移工客群長期販毒牟利，警方循線逮人時見他上衣、牛仔褲都是名牌，連香菸上都印有「少年董」字樣，並起獲大量K他命等毒品，移送後經檢方依販賣製造第三級毒品罪嫌起訴他。

台中市刑大偵一隊指出，先前因查獲1名越南籍移工持有毒品，經其供出上游後追查，發現毒品還自住在雲林斗六的陳姓男（26歲），且陳平時無業，為了專責製造販賣毒品還刻意承租2間房，1處供日常生活起居，另一間則當作製毒、交易場所。

警方今年6月8日持搜索票赴雲林逮人，除了陳男另有1名經通報失聯的越南籍武姓移工（26歲）在場，並查扣25包安非他命（毛重72.59公克）、1包K他命1包（重6.91公克）、119包毒品咖啡包，以及氟-去氯-N-乙基K他命1袋（1.21公斤）。

據了解，陳男家中在彰化多處果菜市場都有經營蔬菜攤商，家中經濟相當優渥，但他年輕就因吸毒成癮，沒有正當工作就獨自在外製毒販賣牟利，且因打入越南移工族群，專門販賣毒咖啡包供對方施用。

警方當天搜索時，發現陳身穿BURBERRY上衣，身背DIOR包包，連同牛仔褲一身都是高價名牌，連一旁香菸都印有「少年董」字樣，陳落網因涉犯重罪，說詞避重就輕，辯稱毒品大多自用還來不及販賣。

警方詢後移送檢方偵辦，同步追查毒品原料來源，雲林地檢署偵結依販賣製造第2級毒品罪嫌起訴陳。

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