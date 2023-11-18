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影／供著水寫「佛茶」卻有毒反應 男竟辯媽媽給他保平安擋罰單

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

陳姓男子日前開車行經新北市板橋區因未繫安全帶，為新北保大員警攔下盤查，在車內發現兩罐瓶裝水寫著「佛茶」引人注意，陳男辯稱是媽媽給他保平安擋罰單，現場毒品試劑測試則呈陽性反應，竟是FM2液態水，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市保大第二中隊員警本月13日巡邏在板橋區廣權路，見陳姓男子（33歲）駕駛白色休旅車、未繫安全帶，上前攔停，在盤查的過程中，陳男有意無意的一直往車內看，不安忐忑的神情引起員警的注意，詢問車內是否有放違禁物時，陳男還很大方的開車門讓員警查看，隨後員警在右前座置物箱中，發現兩瓶以潦草字跡寫著「佛茶」二字的瓶裝液體。

「那是佛茶，是媽媽為了讓他減少罰單、保平安又擋罰單。」陳男為自清，主動把兩瓶「佛茶」交給員警查驗，陳男口中所說的保平安佛茶，經員警拿出毒品試劑現場鑑驗，呈現毒品陽性反應，陳男見規避查緝、把毒水佯稱是佛茶被識破才乖乖就逮。經查兩瓶佛茶為FM2液態水，共重141公克，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北保大呼籲民眾遠離毒品，施用毒品傷財也傷身，勿再沉迷毒品，吸毒一時、毒害終生，切勿以身試毒；民眾如有發現可疑或不法情事，可向警察機關反映，共同維護社會治安，以保障大家的生命財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市保大員警日前在板橋區攔查開車的陳姓男子盤查，車上兩罐瓶裝水寫著佛茶引人注意，陳男辯稱是媽媽給他保平安擋罰單，現場毒品試劑測試則呈陽性反應，竟是FM2液態水，依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市保大員警日前在板橋區攔查開車的陳姓男子盤查，車上兩罐瓶裝水寫著佛茶引人注意，陳男辯稱是媽媽給他保平安擋罰單，現場毒品試劑測試則呈陽性反應，竟是FM2液態水，依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市保大員警日前在板橋區攔查開車的陳姓男子盤查，車上兩罐瓶裝水寫著佛茶引人注意，陳男辯稱是媽媽給他保平安擋罰單，現場毒品試劑測試則呈陽性反應，竟是FM2液態水，依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市保大員警日前在板橋區攔查開車的陳姓男子盤查，車上兩罐瓶裝水寫著佛茶引人注意，陳男辯稱是媽媽給他保平安擋罰單，現場毒品試劑測試則呈陽性反應，竟是FM2液態水，依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市保大員警日前在板橋區攔查開車的陳姓男子盤查，車上兩罐瓶裝水寫著佛茶引人注意，陳男辯稱是媽媽給他保平安擋罰單，現場毒品試劑測試則呈陽性反應，竟是FM2液態水，依法送辦。記者王長鼎／翻攝
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新北市保大員警日前在板橋區攔查開車的陳姓男子盤查，車上兩罐瓶裝水寫著佛茶引人注意，陳男辯稱是媽媽給他保平安擋罰單，現場毒品試劑測試則呈陽性反應，竟是FM2液態水，依法送辦。記者王長鼎／翻攝

毒品 罰單

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