影／淡水超商內談還60萬賭債 債主掏槍8人混戰...欠債的溜了

鄭姓男子積欠何姓男子60萬元賭債不還，昨天深夜雙方8人約在新北市淡水區淡金路一間超商內談還債。何男掏槍逼還引爆兩方混戰，過程中撞破超商冰箱玻璃，鄭男及田男趁亂逃逸。警方到場查扣改造槍枝及子彈，連同何男等6人一併帶回，警詢後依法究辦，並持續追捕在逃鄭男到案說明。

據了解，鄭姓男子（47歲）積欠何姓男子（39歲）60萬元債務屢屢未還，昨天深夜10時許，雙方約在新北市淡水區淡金路4段聖約翰科大對面一家超商店內談判。何男帶著田男（32歲）出現，見鄭男身旁有吳男（41歲）、張男（35歲）、林男（23歲）、聶男（50歲）、聶男（30歲）等人在場助陣。

何男不悅從腰際掏出一把改造手槍作勢揮擊，鄭男等人見狀立即衝前搶槍，雙方爆發激烈混戰，過程中，有人不慎撞裂店內冰箱玻璃。警方獲報趕抵，鄭男、田男已趁混亂逃逸，警控制在場何男等6人，查扣一把改造手槍、子彈11顆（其中有2顆子彈卡在槍鏜中未擊發）一併帶回派出所釐清偵辦。