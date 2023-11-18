他拿茶包當「毒品咖啡包」賣 釣出條子下場曝

吳姓男子想不勞而獲，在他人社群軟體刊登「找裝備商~糖果妹可付費」等隱含販毒廣告下公開留言「私」，遇桃市大溪警分局員警執行網路巡邏，佯裝買家談妥價碼約定八德某社區門前交易，吳男以冒充毒品的8包茶包交貨欲收錢時被逮，經警初篩吳男出售的茶包，發現毒品成分呈陰性反應才知非毒咖啡，仍依詐欺罪送辦，桃園地檢署偵結，依法將吳起訴，由於他的犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

起訴指出，家住桃園區的30歲吳男，明知自己並無毒品可供販售，且自始即無販毒之意，基於以網際網路對公眾散布詐欺犯意，今年2月10日某時，在通訊軟體Twitter暱稱「崩牙駒」，在暱稱「Wu」所刊登「找裝備商~糖果妹可付費，人在桃園#裝備商#冰妹」等隱含販賣毒品的廣告訊息下，公開留言「私」等語，欲吸引有施用毒品需求者與他聯繫。

正巧大溪警分局圳頂所王姓員警3天後於網路巡邏發現吳的訊息，於是佯裝購毒者，先後使用通訊軟體Twitter暱稱「王老師」及Telegram帳號與吳男聯繫交易事宜，雙方談妥以4500元價格交易10包毒品咖啡包，約定2月13日上午11點在八德區某社區前交易。

雙方依約前往，吳男拿出以冒充毒品的茶包8包欲向喬裝員警索取交易價金，以此方式施用詐術，讓員警誤認茶包就是毒品咖啡包，當場表明身分並以現行犯逮捕吳男，同時查扣8包茶包，詎料，將茶包檢驗發現並無毒品成分。

吳男偵查時指控警方釣魚誘捕，但檢察官調查後表示，吳透過通訊軟體向喬裝員警表示出售毒品不實訊息，甚至談妥數量、金額及時地，甚至交出冒充毒品的茶包，顯然已著手詐欺取財犯行，檢察官認為吳男所為，涉犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財未遂罪，且犯後一再否認犯行，藉口一堆，犯後態度不佳，請予從重量刑，以示懲儆。

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