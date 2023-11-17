快訊

獨╱台北大巨蛋啟用 台韓港三地天王天后、天團準備「攻蛋」

赴馬英九基金會 國民黨推薦民調專家：今天來促藍白合 不是來拚輸贏

恐1秒被破解…台灣人最常用「爛密碼」出爐！專家曝預防小撇步

網傳假冒總統投資廣告 刑事局：後製影片勿受騙

中央社／ 台北17日電

刑事局今天表示，多個網路社群社團近期流傳假冒總統及副總統的投資加密貨幣廣告，且內容會使用中國用語，經以深度偽造鑑識軟體檢測，判定為合成後製假影片，呼籲民眾勿受騙。

刑事局發布新聞資料指出，許多網路社群社團近日流傳廣告貼文，內容分別為總統蔡英文及副總統賴清德公開受訪談論加密貨幣投資的畫面，並置入廣告詞，片尾還有點擊鏈接，就可開始賺錢的字句。

刑事局表示，經查證，相關影片內容不僅出現中國用語，且嘴形因偽冒而出現模糊與不自然狀況，聲音也有明顯落差，透過深度偽造（Deepfake）鑑識軟體檢測，判定相關影片為合成後製的假影片，提醒民眾勿受騙上當。

刑事局指出，假投資詐騙手法會透過社群網站廣告，標榜高額獲利及名人參與等口號，吸引民眾投資，投資務必透過金管會審核通過的投資管道。

刑事局表示，若網路廣告提到高報酬率投資標的，會有高風險，如獲利來源不明或明顯不合理等狀況，都為詐騙手法，且不要輕信網友提供的來路不明投資管道，接到任何可疑投資訊息，可撥165反詐騙專線諮詢，避免受害。

廣告 影片 詐騙

延伸閱讀

台男泰國曼谷命案 刑事局：未發現台籍人士涉案

藍白合成局 地方立委也能合？謝龍介：對小雞選情有助益

SBL／裕隆假球案斑霸、柯旻豪等7人 晚間移送士檢

蔡英文及賴清德鼓勵投資加密貨幣？警：深偽影片都是假

相關新聞

蔡英文及賴清德鼓勵投資加密貨幣？警：深偽影片都是假

刑事局今天晚間指出，網路社群流傳蔡英文總統及副總統賴清德，鼓勵投資加密貨幣的影片，是歹徒的深偽影音變造影片，請民眾不要受...

來台免費爽玩還有5千酬勞 泰男惹「麻」煩回不去了

跨國販毒集團利用新冠疫情疫後報復性旅遊，機場通關擁擠，找來涉世未深年輕人夾帶毒品闖關，23歲泰籍男子KLINSEE NA...

北市警察年平均記65個嘉獎 議員曝其他公務員嘉獎數字

北市府機關含附屬單位共143個，全年人員獲敘嘉獎63.5萬多個，其中警察單位拿了53.9萬、占85%，獨占鰲頭，第一名是...

影／高雄通緝犯違停被攔 他拿舊通知書辯已開庭遭警打臉

任姓男子駕Toyota轎車違停高雄市三民區力行路一處轉角處，警網撞見攔查，發現他是毒品通緝犯，任卻拿出舊的開庭通知書辯稱...

網路貼文販毒 24歲男攜987毒品咖啡包赴約交易秒被逮

張姓男子日前在網路通訊軟體上貼文販毒，員警假扮買家約出張男，前天在新北市蘆洲區一處停車場逮人，當場查獲987包毒品咖啡包...

影／殯葬業務深夜要去接遺體 滿車塑膠K煙味...毒駕露餡了

從事殯葬業務楊、蘇兩名男子，昨天深夜邊吸毒品K他命邊開車衝命案現場準備「接運大體」，行經三峽復興路北二高涵洞下方，被執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。