網傳假冒總統投資廣告 刑事局：後製影片勿受騙

刑事局今天表示，多個網路社群社團近期流傳假冒總統及副總統的投資加密貨幣廣告，且內容會使用中國用語，經以深度偽造鑑識軟體檢測，判定為合成後製假影片，呼籲民眾勿受騙。

刑事局發布新聞資料指出，許多網路社群社團近日流傳廣告貼文，內容分別為總統蔡英文及副總統賴清德公開受訪談論加密貨幣投資的畫面，並置入廣告詞，片尾還有點擊鏈接，就可開始賺錢的字句。

刑事局表示，經查證，相關影片內容不僅出現中國用語，且嘴形因偽冒而出現模糊與不自然狀況，聲音也有明顯落差，透過深度偽造（Deepfake）鑑識軟體檢測，判定相關影片為合成後製的假影片，提醒民眾勿受騙上當。

刑事局指出，假投資詐騙手法會透過社群網站廣告，標榜高額獲利及名人參與等口號，吸引民眾投資，投資務必透過金管會審核通過的投資管道。

刑事局表示，若網路廣告提到高報酬率投資標的，會有高風險，如獲利來源不明或明顯不合理等狀況，都為詐騙手法，且不要輕信網友提供的來路不明投資管道，接到任何可疑投資訊息，可撥165反詐騙專線諮詢，避免受害。