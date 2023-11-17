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蔡英文及賴清德鼓勵投資加密貨幣？警：深偽影片都是假
刑事局今天晚間指出，網路社群流傳蔡英文總統及副總統賴清德，鼓勵投資加密貨幣的影片，是歹徒的深偽影音變造影片，請民眾不要受騙上當。
刑事局發現，近日網路多個社團，傳送影片廣告貼文，內容分別為蔡英文及賴清德，公開受訪談論加密貨幣投資，還置入廣告詞「投資加密貨幣250美元，每月賺取20000美元」，片尾出現「點擊鏈接，今天就開始賺錢！」的廣告。
刑事局查證，影片內容不僅出現大陸用語「軟件」，且嘴形因偽冒，出現模糊與不自然的情況，聲音也與本人有明顯落差，刑事局以深偽鑑識軟體檢測，判定是影片合成後製的假影片，提醒民眾不要受騙上當。
警方表示，「假投資詐騙」手法大多透過社群網站廣告，標榜「高額獲利」及「名人參與」等口號吸引民眾投資，刑事局呼籲民眾投資，務必透過金管會審核通過的投資管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，如有獲利來源不明或獲利不合理等情形，都是詐騙手法，更不要輕信網友來路不明的投資管道，接到任何可疑投資訊息，請撥打165反詐騙專線諮詢，避免受害。
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