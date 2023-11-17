來台免費爽玩還有5千酬勞 泰男惹「麻」煩回不去了

跨國販毒集團利用新冠疫情疫後報復性旅遊，機場通關擁擠，找來涉世未深年輕人夾帶毒品闖關，23歲泰籍男子KLINSEE NATHARIN（譯音阿林）今年10月獲食宿、機票全免機會來台旅遊，卻在入境時遭海關查獲托運行李箱內有重達3公斤大麻，桃園地檢署今依運輸二級毒品等罪將他起訴，目前收押中。

起訴指出，真實姓名年籍不詳的泰國籍運毒集團成員「AUM」及「Prmeth」，今年10月初某日找上阿林，表示願意免費提供他來台旅遊的食宿、機票等費用，還有5000元泰銖的後酬為餌，利誘阿林協助他們將毒品帶進台灣，由於泰國去年6月間宣布大麻合法化，是亞洲第一個把大麻從毒品管制移除的國家，阿林不以為意，加上他極想到台灣旅遊，因此答應協助運毒。

運毒集團成員在阿林今年10月8日上午搭機前，將12包以塑膠袋包裝的大麻裝入行李箱內，等阿林在泰國曼谷機場上機前，再由男子Prmeth將行李箱交給他並托運，同日中午12點45分抵台後，阿林領取行李接受入境檢查時，遭財政部關務署台北關人員發現行李有異，詳細檢查發現內藏12包第二級毒品大麻，除查扣淨重達3019.37公克，還有1隻專門與運毒集團成員男子Prmeth聯絡的Iphone8 Plus行動電話。