快訊

SBL／裕隆教練及多名球員被約談恐團滅？籃協回應了

才11月氣象署發布低溫特報！5縣市寒冷亮黃燈 粉專：少見

最新民調／對決賴蕭配 柯侯配46.01%、侯柯配40.82%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄通緝犯違停被攔 他拿舊通知書辯已開庭遭警打臉

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

任姓男子駕Toyota轎車違停高雄市三民區力行路一處轉角處，警網撞見攔查，發現他是毒品通緝犯，任卻拿出舊的開庭通知書辯稱已出庭。警方用小電腦查詢，確認任上月底被通緝的身分無誤，打臉任男當場將他上銬解送歸案。

三民一警分局三民派出所員警昨天下午4時許執行巡邏勤務，巡經三民區力行路一處超商前，發現任姓男子（46歲）將Toyota轎車違停在路口轉角處，於是趨前盤查。

任搖下半個車窗受檢，警方發現他上月底因為毒品案未出庭，經高雄地檢署發布通緝，但任男對員警詢問卻不斷裝傻，辯稱自己已開過庭，並出示開庭通知書讓員警檢視，企圖蒙混過關。

但任越講越心虛，一度佯裝要與律師聯絡，還試著竟將車窗搖起，警方請他下車，詢問：「你是不是有毒品通緝沒處理好」，經用小電腦仔細檢查，確認任是毒品通緝犯無誤，任見紙包不住火才乖乖配合，被警方上銬後解送歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

任姓男子駕車違停高雄市三民區力行路一處轉角處，警網攔查，發現他是毒品通緝犯，任卻拿出舊的開庭通知書辯稱已出庭，被警方打臉，將其上銬解送歸案。記者石秀華／翻攝
任姓男子駕車違停高雄市三民區力行路一處轉角處，警網攔查，發現他是毒品通緝犯，任卻拿出舊的開庭通知書辯稱已出庭，被警方打臉，將其上銬解送歸案。記者石秀華／翻攝
任姓男子駕車違停高雄市三民區力行路一處轉角處，警網攔查，發現他是毒品通緝犯，任卻拿出舊的開庭通知書辯稱已出庭，被警方打臉，將其上銬解送歸案。記者石秀華／翻攝
任姓男子駕車違停高雄市三民區力行路一處轉角處，警網攔查，發現他是毒品通緝犯，任卻拿出舊的開庭通知書辯稱已出庭，被警方打臉，將其上銬解送歸案。記者石秀華／翻攝
任姓男子駕車違停高雄市三民區力行路一處轉角處，警網攔查，發現他是毒品通緝犯，任卻拿出舊的開庭通知書辯稱已出庭，被警方打臉，將其上銬解送歸案。記者石秀華／翻攝
任姓男子駕車違停高雄市三民區力行路一處轉角處，警網攔查，發現他是毒品通緝犯，任卻拿出舊的開庭通知書辯稱已出庭，被警方打臉，將其上銬解送歸案。記者石秀華／翻攝

毒品 通緝 違停

延伸閱讀

高雄山茶野放南港茶博會 喝出高雄的生態多樣性

廟會半夜集合太吵鬧 「神明安排」雄警意外查獲通緝犯

獲總統力挺 黃捷酸藍白合哭哭啼啼：我們歡歡喜喜

影／毒品不純混摻洗劑被檢舉 淡水警破安毒分裝場逮5嫌

相關新聞

影／吳季穎假球案延燒！裕隆球員邱忠博、班霸等人現身刑事局

籃壇前球員吳季穎上月遭爆涉嫌打假球、簽賭，風波延燒，檢警今擴大搜索約談數人，數名球員午間現身刑事局，其中包含先前曾被指「...

台南新訓中心爆染毒 3新兵收假前營區外拉K被逮

陸軍第八軍團137旅新訓中心日前士兵收假返營時，發覺黃姓新兵等3人神情異常，追查後發現陳姓新兵收假前，在營外販售K他命給...

影／高雄通緝犯違停被攔 他拿舊通知書辯已開庭遭警打臉

任姓男子駕Toyota轎車違停高雄市三民區力行路一處轉角處，警網撞見攔查，發現他是毒品通緝犯，任卻拿出舊的開庭通知書辯稱...

網路貼文販毒 24歲男攜987毒品咖啡包赴約交易秒被逮

張姓男子日前在網路通訊軟體上貼文販毒，員警假扮買家約出張男，前天在新北市蘆洲區一處停車場逮人，當場查獲987包毒品咖啡包...

影／殯葬業務深夜要去接遺體 滿車塑膠K煙味...毒駕露餡了

從事殯葬業務楊、蘇兩名男子，昨天深夜邊吸毒品K他命邊開車衝命案現場準備「接運大體」，行經三峽復興路北二高涵洞下方，被執行...

高雄吸毒女喝毒咖啡過嗨激扭1小時 毒友嚇到未送醫下場GG

高雄簡姓女子2年前在宋姓友人家因多重藥物中毒猝死，宋對檢警坦承，案發當天下午4時許，將2包毒咖啡包混水給簡女飲用，怎料，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。