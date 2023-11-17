影／高雄通緝犯違停被攔 他拿舊通知書辯已開庭遭警打臉

任姓男子駕Toyota轎車違停高雄市三民區力行路一處轉角處，警網撞見攔查，發現他是毒品通緝犯，任卻拿出舊的開庭通知書辯稱已出庭。警方用小電腦查詢，確認任上月底被通緝的身分無誤，打臉任男當場將他上銬解送歸案。

三民一警分局三民派出所員警昨天下午4時許執行巡邏勤務，巡經三民區力行路一處超商前，發現任姓男子（46歲）將Toyota轎車違停在路口轉角處，於是趨前盤查。

任搖下半個車窗受檢，警方發現他上月底因為毒品案未出庭，經高雄地檢署發布通緝，但任男對員警詢問卻不斷裝傻，辯稱自己已開過庭，並出示開庭通知書讓員警檢視，企圖蒙混過關。

但任越講越心虛，一度佯裝要與律師聯絡，還試著竟將車窗搖起，警方請他下車，詢問：「你是不是有毒品通緝沒處理好」，經用小電腦仔細檢查，確認任是毒品通緝犯無誤，任見紙包不住火才乖乖配合，被警方上銬後解送歸案。