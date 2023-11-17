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影／殯葬業務深夜要去接遺體 滿車塑膠K煙味...毒駕露餡了

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

從事殯葬業務楊、蘇兩名男子，昨天深夜邊吸毒品K他命邊開車衝命案現場準備「接運大體」，行經三峽復興路北二高涵洞下方，被執行擴大臨檢員警當場查獲，一併帶回偵辦，偵詢時楊男坦承吸毒但否認毒駕、蘇男則矢口否認，警詢後對兩人採尿送驗釐清，若有吸毒依法裁處究辦。

據了解，楊姓男子（23歲、有多項前科）蘇姓男子（24歲、沒前科）兩人皆為殯葬業務，負責大體接案工作，雖分屬不同殯葬禮儀公司，但頗有私交。昨天深夜11時許蘇男接獲公司通報，位於新北市三重區有人墜樓要蘇前往接運大體，蘇男坐著楊男所開汽車一路從鶯歌準備前往三重命案現場。

楊男疑邊開車邊吸食K他命，弄得整車車內都是塑膠K味，途中行經新北市三峽復興路北二高下方涵洞，被三峽警方臨檢點攔下，一股塑膠臭味撲鼻而來，連K盤、殘渣都來不及收，大剌剌地擺在駕駛座中央扶手上，遭警喝令下車受檢，並在車內搜出0.38公克毒品K他命、K盤等吸毒證物，一併帶回偵辦。

偵詢時，楊男坦承有吸毒但辯稱是開車前吸的，否認邊開車邊吸毒，蘇男則稱自己從來不碰毒品。警方對兩人採尿送驗釐清，若兩人尿液呈陽性反應，將依毒品危害防制條例裁罰，楊男則另依公共危險罪嫌移送法辦。

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楊男開車載同酥男途中疑似邊開車邊吸毒，遭三峽警方攔下逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
楊男開車載同酥男途中疑似邊開車邊吸毒，遭三峽警方攔下逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
楊男開車載同酥男途中疑似邊開車邊吸毒，遭三峽警方攔下逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
楊男開車載同酥男途中疑似邊開車邊吸毒，遭三峽警方攔下逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
楊男開車載同酥男途中疑似邊開車邊吸毒，遭三峽警方攔下逮捕，依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
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吸毒 毒品 臨檢

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