高雄吸毒女喝毒咖啡過嗨激扭1小時 毒友嚇到未送醫下場GG

高雄簡姓女子2年前在宋姓友人家因多重藥物中毒猝死，宋對檢警坦承，案發當天下午4時許，將2包毒咖啡包混水給簡女飲用，怎料，藥效過強，簡在床上激烈扭動1小時，宋嚇得找來錢姓友人查看，簡女事後仍不幸死亡，檢警查出宋、錢皆為毒犯，法院依販毒、過失致死等罪，將宋男判刑4年6月；錢男販毒罪判刑3年7月。

判決指出，宋、錢兩人合夥出資以每包250元向不明人士購買50包Mephedrone（4-甲基甲基卡西酮，俗稱「喵喵」）毒咖啡包，再以每包500元轉賣牟利。

2021年7月8日下午4時許，簡女心情不好至宋男位在三民區的租屋住談天，宋男將毒咖啡混水泡給簡女飲用，一開始，簡女原本是坐在沙發，但喝了咖啡包過約15至20分鐘，簡變得過於興奮，或站或躺都有癲癇症狀，之後躺在床上扭來扭去，但事後宋發覺，簡藥效發作過強，嚇得不知所措，乾脆找來錢男到他租屋處查看。

自錢男前來後，簡表現身體抽搐、翻滾躁動的頻率，開始略有趨緩，宋男這才放下心來，以為簡女藥效已退，宋、錢逕自泡毒咖啡飲用；萬萬沒想到，正因兩人並未即時將簡女送醫，導致她後續猝死在床上。

當天晚間9時許，宋男發覺簡女躺在床上一直「睡覺」，上前查看驚見，簡女口吐白沫沒了呼吸、心跳，趕緊通報救護人員到場，但此時簡女早已死亡。

後續，檢警在宋男租屋處搜出毒品及吸食器等工具，經法醫解剖，確認簡女死因為濫用藥物Mephedrone，同時使用Nimetazepam及Nitrazepam，多重藥物中毒死亡。