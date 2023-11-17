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影／神岡惡火！25歲次子疑拿手機衝回火場失聯 父求消防盡快找到
台中市神岡區一間鐵皮工廠今晨4點多竄出火舌，消防隊救出24歲與47歲母女送醫，王姓屋主表示，經大兒子轉述，次子原本逃出火場，疑似想拿手機又衝進屋內，沒再出來，手機也打不通，希望消防隊能找到他二兒子蹤影。
53歲王姓屋主站在火場外公園等候，他說，自己擔任土木板模工人，近期天氣轉涼，他接高齡85歲老母在附近工寮住，躲過一劫，未料今晨接獲電話說家中失火，連忙趕回查看，風勢強勁，家中工廠已經陷入一片火海。
王姓屋主表示，大兒子說原本弟弟已經逃出，但不知道想拿甚麼東西，可能是手機，又回到火場，結果就沒有出來。
王姓屋主在火場外守候，並說二兒子在附近工廠擔任作業員，行動正常，近期家中也無糾紛，只希望消防人員能早點尋獲二兒子。
工廠附近堆放大量烤漆浪板，據悉，該工廠為王姓屋主胞兄所經營，但胞兄沒住在工廠，工廠住有王姓屋主與其母親、妻子、大兒子、次子與小女兒，與附近鄰居互動正常。
台中市消防局表示，今天清晨4點5分，神岡區新興路一處鐵皮工廠大火，一樓平面生產鋼骨及鐵皮工廠，到場已全面燃燒，經消防人員全力滅火，火勢在6點37分控制。
現場救出24歲女兒，有40%二度燒燙傷，65歲母親，有2%一度燒燙傷，均意識清醒，送台中榮總救治。另，25歲二兒子失聯，消防隊持續搜救中。
這起火勢延燒2戶，分別為一間資源回收，新興路一間民宅，進一步起火原因由火調科釐清。
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