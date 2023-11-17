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逃出又返火場拿東西？台中神岡工廠大火尋獲焦屍...父認出「是25歲次子」

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影／神岡惡火！25歲次子疑拿手機衝回火場失聯 父求消防盡快找到

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市神岡區一間鐵皮工廠今晨4點多竄出火舌，消防隊救出24歲與47歲母女送醫，王姓屋主表示，經大兒子轉述，次子原本逃出火場，疑似想拿手機又衝進屋內，沒再出來，手機也打不通，希望消防隊能找到他二兒子蹤影。

53歲王姓屋主站在火場外公園等候，他說，自己擔任土木板模工人，近期天氣轉涼，他接高齡85歲老母在附近工寮住，躲過一劫，未料今晨接獲電話說家中失火，連忙趕回查看，風勢強勁，家中工廠已經陷入一片火海。

王姓屋主表示，大兒子說原本弟弟已經逃出，但不知道想拿甚麼東西，可能是手機，又回到火場，結果就沒有出來。

王姓屋主在火場外守候，並說二兒子在附近工廠擔任作業員，行動正常，近期家中也無糾紛，只希望消防人員能早點尋獲二兒子。

工廠附近堆放大量烤漆浪板，據悉，該工廠為王姓屋主胞兄所經營，但胞兄沒住在工廠，工廠住有王姓屋主與其母親、妻子、大兒子、次子與小女兒，與附近鄰居互動正常。

台中市消防局表示，今天清晨4點5分，神岡區新興路一處鐵皮工廠大火，一樓平面生產鋼骨及鐵皮工廠，到場已全面燃燒，經消防人員全力滅火，火勢在6點37分控制。

現場救出24歲女兒，有40%二度燒燙傷，65歲母親，有2%一度燒燙傷，均意識清醒，送台中榮總救治。另，25歲二兒子失聯，消防隊持續搜救中。

這起火勢延燒2戶，分別為一間資源回收，新興路一間民宅，進一步起火原因由火調科釐清。

消防隊員人進入工廠內，進行殘火處理。記者林佩均／攝影
消防隊員人進入工廠內，進行殘火處理。記者林佩均／攝影
台中市神岡區一間鐵皮工廠今晨火警，一對母女送醫，仍有一人失聯待協尋。記者林佩均／攝影
台中市神岡區一間鐵皮工廠今晨火警，一對母女送醫，仍有一人失聯待協尋。記者林佩均／攝影
王姓屋主在救災現場等候，期盼有二兒子進一步消息。記者林佩均／攝影
王姓屋主在救災現場等候，期盼有二兒子進一步消息。記者林佩均／攝影
今天清晨4點多，台中市神岡區新興路一處鐵皮工廠大火，消防人員救出24歲女兒、65歲母親意識清楚送醫，另25歲兒子仍失聯，持續搜救中。圖/讀者提供
今天清晨4點多，台中市神岡區新興路一處鐵皮工廠大火，消防人員救出24歲女兒、65歲母親意識清楚送醫，另25歲兒子仍失聯，持續搜救中。圖/讀者提供
王姓屋主在消防人員引導下，進入屋內尋找失聯二兒子蹤影。記者林佩均／攝影
王姓屋主在消防人員引導下，進入屋內尋找失聯二兒子蹤影。記者林佩均／攝影
消防隊員人進入工廠內，進行殘火處理。記者林佩均／攝影
消防隊員人進入工廠內，進行殘火處理。記者林佩均／攝影

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