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新聞分析／本命區台南又槍響 賴選情受矚目

聯合報／ 記者謝進盛吳淑玲

台南本命區再傳槍擊案，挑戰總統大選「賴清德障礙」。記者謝進盛／攝影
台南本命區再傳槍擊案，挑戰總統大選「賴清德障礙」。記者謝進盛／攝影
台南市學甲去年發生八八槍擊案震驚社會，也讓外界首度一窺綠能與黑金利益掛鈎的亂象；事隔一年，北門區前晚再傳重大槍擊案，背後也牽扯出龐大的光電利益，猶如八八槍擊案翻版。猶記八八槍擊案發生在去年市長選舉期間，讓「綠到出汁」的選情差點翻盤，賴清德事後更公開帶領市長黃偉哲等黨公職向市民道歉，企圖挽回支持者，如今又在賴的本命區因為光電利益發生槍響，衝擊選情的程度令外界關注。

去年八八槍擊案重創民進黨形象及縣市長選舉，尤其在台南，市長向來被民進黨視為「囊中物」、「綠到出汁」，除在最大票倉永康受挫；甚至向來一片綠油油的北門區更是翻盤，意外由謝龍介勝出。最後選舉結果，黃偉哲以百分之四十八點八險贏謝龍介的百分之四十三點六三，讓綠營嚇出一身冷汗。

去年九合一大選挫敗，賴清德接替黨主席。賴為找回支持者，逐一到各縣市向支持者道歉，尤其在台南市，更是重話要求黃偉哲等在地黨公職「站起來」向支持者致歉，並嚴正聲明與光電弊案無關，強調會深切反省。這一幕外界還印象深刻，但槍聲又在光電區的台南北門響起。

台南市歷次大選，蔡英文二○一六總統大選得票率百分之六十七點五二，二○二○年約六成七，賴清德日前喊出要在這次總統大選得票率破紀錄；換言之，賴想拿下近七成選票，更要挑戰二○一四年賴連任市長狂掃七成三選票的空前紀錄，這次槍響後，賴清德要如何突破「賴清德障礙」，外界都在看。

賴清德 台南 槍擊 黃偉哲

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