疑光電利益衝突 台南北門傳9槍響

台南市北門區前晚再傳槍響，兩名包商疑因光電利益糾紛起衝突，一方的小弟朝對方連開九槍，幸無人受傷。一台白色賓士休旅車左後輪旁有明顯彈孔。記者謝進盛／攝影 去年八八槍擊案重創民進黨形象及縣市長選舉，前晚台南市北門區再傳槍響，兩名包商疑因光電利益糾紛起衝突，原本雙方人馬約在宮廟前談判，未料一方剛抵達，另一方的小弟就朝對方連開九槍，幸無人受傷。由於總統大選將屆，民進黨總統參選人賴清德本命區再傳槍響，引發關注；警方昨逮捕六男一女，除追查開槍者，不排除發動掃黑。

八八槍擊案檢警調查五個多月，「紅龜」洪政軍教唆孔祥志犯下槍擊案，學甲慈濟宮董事長王文宗則資助洪藏匿大陸，台南地檢署起訴洪等八人，案件由台南地方法院審理。

涉前晚槍擊案的五十六歲吳姓男子，與兒子承攬將軍區玉山等里光電案場的大規模基樁工程，疑不滿熟識的黃姓男子也在當地插旗，關係生變。數天前，黃嗆吳「侵門踏戶」、「攏沒來拜碼頭」，雙方交惡加劇。

吳派人馬前晚透過王姓男子居中與黃男調解，吳見對方來意不善，手下的小弟持手槍連續擊發九槍，對方匆促逃逸。市警學甲分局、市刑大根據監視畫面逮捕五男一女，昨循線逮捕吳的兒子到案說明。

地方人士透露，吳與黃都是在地的工程小包商，此次將軍區光電基樁工程至少有三處，但據傳土方利益更大，對包商才是塊肥肉。

台南市警察局長廖宗山表示，八八槍擊案後，警方全力掌握沿海治安，已積極查訪北門區光電工程廠商，前晚這起槍擊案是光電下游小包商的工程糾紛，警方日前已掌握情資並警告，仍發生槍響，不排除再發動掃黑行動。

市長黃偉哲表示，即使是利益分配事件，可能也被政治操作，已要求警察局在最短時間內緝捕主嫌和共犯。