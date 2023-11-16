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法官涉不當行為連環爆 司改會籲：強化司法自省機制

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

近兩個月間，陸續傳出有法官涉嫌違反法官職務與濫用職權事件。民間司改會今呼籲，法官評鑑委員會應主動積極調查法官違失的行為模式；立法院應修正「法官法」，加強對法官及檢察官的行政監督責任。

司改會提出兩點訴求：首先，法官評鑑委員會應主動積極調查法官違失的行為模式，而非視單一個案、從輕處理；再者，立法院應修正法官法，加強各法院、檢察署首長對所屬法官、檢察官的行政監督責任。

2018年，1名盧姓陸軍步兵中士經毒品尿液檢驗，呈現安非他命及甲基安非他命陽性反應，盧遭撤職、停止任用1年。隔年，盧申請回役，國防部陸軍司令部核定免予回役。盧興訟，台北高等行政法院撤銷軍方訴願決定、原處分。最高行政法院發現，北高行審判長沒簽名，簽名的陪席法官未參予審判，廢棄、發回。

前天，司法院人事處公布人事審議委員會決議，針對新北地院民事庭法官李昭融於審理過程，未向當事人解明合意停止訴訟程序後所生的法律效果，未提醒書記官注意後續聯繫，導致案件被視為撤回起訴。

司改會認為，近期法官違反職務與濫用職權並非特例，而是司法體制的既存問題，解決之道並非僅是譴責個別法官，而是需要根本性反省法官制度，改革職務監督規範，加強司法首長的職務監督責任，落實司法課責。

司改會指出，法官評鑑委員會掌管個案評鑑，但欠缺主動效能，無法有效監督與淘汰不適任法官，並建議，各法院院長站在最瞭解審判辦案的第一線，由首長及時發動監督、改善成本最低、成效最迅速。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

示意圖。圖／ingimage
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司法院 陸軍 立法院

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