尋仇刀砍2死1傷 女友曝他怨恨對方「把我當小弟」

以工代賑在清潔隊工作的高姓男子與王姓男子平時有口角糾紛，今凌晨高男找來兩名友人向王男尋仇，雙方持刀棍互毆釀成2死1重傷，警方追查犯案動機，高男女友指出高男不滿王男「把我當小弟」，由於涉案4人皆曾涉及毒品案，警方仍不排除糾紛與毒品有關。

台北市消防局表示，今晨4時43分獲報，大同區蘭州街有人受傷，救護人員到場發現3人受傷倒地，其中2人已無呼吸心跳，立刻將3人分送中興、台大、馬偕醫院救治。

警方調查，傷者是57歲廖男、56歲高男、58歲王男，經送醫急救，廖男、高男傷重不治，王男緊急開刀後送入加護病房插管觀察，員警介入查出案發時原本另有53歲李男在場，午間循線將李男帶回調查。

據悉，高男與王男是經社會局輔導、在清潔隊以工代賑的社福對象，兩人平時有口角糾紛，高男今凌晨找來廖男、李男助陣，前往王男位於蘭州街的住處尋仇，雙方一言不合大打出手，各自拿出刀棍互毆，3人受傷倒地，李男則逃離現場。

李男到案供稱，他受高男請求到場助陣，但不知道高男和王男為何糾紛，「知道要吵架，但看到他們拿刀就嚇到了」，等到3人互毆成傷倒地，他嚇得立刻逃離現場。

高男女友配合偵辦，指出王男在清潔隊工作期間，常常告訴新進人員，高男是自己的小弟，高男長期對此心生不滿；然而高、王、廖、李4人皆曾涉及毒品案，警方仍不排除糾紛主因有關毒品。

警方表示，現場拾獲2把水果刀、1把折疊刀、1支警棍，另查扣2支手機，確切犯案動機等案情仍待調查釐清，目前王男家屬已正式提告，全案將朝殺人、聚眾鬥毆罪方向偵辦。

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