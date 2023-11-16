今年近5萬名長者被詐 最美里長籲年輕人幫長者遠離詐騙

警政署統計，今年1月1日至10月31日，65歲以上民眾遭詐騙案件數3507件、4萬9156人，相較去年同期有上升趨勢。

警政署指出，假投資詐騙案件中，常有「假網站假連結」、「假APP」，透過以假亂真的網站、APP騙取民眾投資。以虛擬貨幣投資為例，一開始多要求民眾透過交易購買虛擬貨幣，以高額、保證獲利吸引民眾將資金轉去「特殊」投資平台，目的是騙取民眾的虛擬貨幣，等到發現虛擬貨幣早已被詐騙集團轉走。

警政署發覺辨識「虛假連結」的重要性，與Gogolook聯繫並由該公司利用Whoscall APP研發免費功能「檢查連結」，自今年5月檢查連結功能上線以來，已幫助用戶檢查超過15萬次陌生連結的風險性，更揪出超過11%的詐騙連結，警政署165專線也不定時提供及公布民眾通報假投資網站的連結，讓檢查連結的資料庫更加完整。

警方表示，高齡民眾較不擅長使用科技工具查證，易淪為詐騙犯罪受害者。警政署與Gogolook走著瞧股份有限公司，首次合作拍攝宣導影片，影片主軸圍繞各年齡層民眾使用科技工具及署長專業分析，提醒民眾「查證」的重要性。活動現場邀請反詐騙大使、最美里長陳紫渝到場響應。

陳紫渝表示，從她里長的工作經驗中，發現不少長輩已經開始使用智慧型手機，也難免會遇到詐騙，新型態的科技詐騙層出不窮，因此她認為要加強長者的識詐觀念，同時家中的年輕人，可以當家族中的「防詐巡守隊」，宣導最新案例及防詐觀念，幫助長者遠離詐騙。

Gogolook提供10萬組為期半年的Whoscall進階版服務，輸入「SCAMFREE165」就可兌換，進階版服務包括自動封鎖騷擾號碼、自動更新號碼資料庫、智慧分類簡訊及移除廣告功能，能積極防制詐騙的侵擾。

警政署長黃明昭、刑事局局長周幼偉、Gogolook董事長鄭勝丰、Gogolook董事楊應超及里長陳紫渝著巡守隊背心，象徵由署長、局長帶領警方、鄭董事長帶領Gogolook、地方由里長領頭執行反詐任務，守護民眾荷包。